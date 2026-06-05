悼六四 陸委會：兩岸民主與專制水火不容

六四事件卅七週年，陸委會發言人梁文傑昨強調，兩岸最根本問題是民主與專制水火不容，希望北京當局尊重台灣人民對民主自由體制的堅持。（記者塗建榮攝）

六四事件卅七週年，陸委會發言人梁文傑昨強調，兩岸最根本問題是民主與專制水火不容，希望北京當局尊重台灣人民對民主自由體制的堅持，在台灣的每個人、每個政黨也應珍惜得來不易的生活方式。

梁文傑在陸委會記者會指出，今年是六四事件卅七週年，回顧當年台灣剛開啟民主化的浪潮，一路走到多元開放的社會。對岸則爆發了六四事件，自由空間從此遭到全面限縮，這卅多年的發展，讓兩岸在制度和思想價值上產生根本性差異，我們再次呼籲北京當局要正視六四真相，還給人民自由的空間。

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梁文傑強調，對岸經常說，制度不同不是統一的障礙，但兩岸最根本問題是民主與專制的水火不容。所以馬英九前總統才說，「六四不平反，統一不能談」，當時是如此，今天依然是如此。我們希望北京當局尊重台灣人民對民主自由體制的堅持，與其文攻武嚇，不如好好思考制度和價值的選擇。

梁文傑說，台灣做為全世界華人的民主燈塔，就是最好的參考。在台灣的每個人、每個政黨也都應該加倍珍惜得來不易的生活方式，這是我們不容退讓的底線。

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