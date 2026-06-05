悼六四 天安門倖存者：台灣要堅守民主底線

多個民團昨晚以「記憶無國界、抵抗無邊境」為題於自由廣場舉行六四晚會，參與的民眾紛紛以燭光排成字樣悼念。（記者叢昌瑾攝）

中國六四天安門事件屆滿卅七週年，華人民主書院等民間團體昨晚在自由廣場及民主大道舉辦「記憶無國界，抵抗無邊境」紀念晚會及系列活動。晚會齊聚多位六四親歷者與學生領袖。六四事件親歷者、訪問學者吳仁華指出，過去全球關注的香港維園晚會，在國安法實施後已不復見，台灣至今還能公開舉辦紀念活動，彰顯了民主價值。

守護記憶 民間團體、在台港人辦紀念活動

在台港人團體昨晚也於二二八和平公園舉辦「封得到維園、禁不住民心」六四燭光晚會，復刻香港維園過去的燭光晚會，為當年犧牲的罹難者默哀，並高喊「消滅中共、平反六四」。

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民間團體昨晚舉辦的六四紀念晚會，齊聚多位六四親歷者與學生領袖，以及台灣多個民團及「台灣前進陣線」政黨聯盟代表，並於晚間八時九分默哀六十四秒，齊唱香港支聯會創作的「自由花」。

當年天安門學生領袖封從德對台灣社會示警，中共不斷透過統戰手段，試圖將對抗專制極權的民主之戰，偷換概念為台灣內部的統獨之爭，呼籲民眾切勿上當。

華人民主書院協會常務理事曾建元也提醒，台灣民主正受中共嚴重威脅，中共透過收買與威脅將黑手伸進台灣內部甚至國會，這也是近年國營事業與總預算審查屢現荒腔走板的因素之一。他強調，台灣唯有真正面對中國問題、堅守民主自由，才是對中共謊言最大的揭穿。

現任「中國人權」執行主任周鋒鎖透過影片致詞提到，去年公開的共軍抗命將軍徐勤先受審錄影畫面，證實當年共軍高層也有人因良知反對鎮壓。對照今日台灣面臨威脅，他反思未來若中共犯台，共軍內部是否還能有良知軍人反對，並強調只要有人相信真話與民主，歷史就不會被抹去。

吳仁華指出，一個能動用軍隊屠殺民眾、殘酷鎮壓香港的政權，若透過「和統」或「武統」拿下台灣，台灣無疑將成下一個香港，呼籲國人跨越黨派，堅守民主底線。

陸委會副主委沈有忠則表示，中共對台進行長臂管轄與跨國鎮壓案例已逾一二〇例，呼籲國人看清中共野心，若對威權妥協、接受所謂「和平統一」，未來這場晚會要紀念的，恐怕就是台灣失去的民主與自由。

中國六四天安門事件昨屆滿卅七週年，多個民團昨晚在台北自由廣場舉辦紀念活動，現場民眾在雨中默哀。（歐新社）

由多個民團發起的六四紀念晚會昨在台北中正紀念堂廣場舉行，儘管晚間雨勢滂沱，仍有不少人到場參與，有民眾在默哀儀式後忍不住落淚。（中央社）

中國六四天安門事件昨屆滿卅七週年，多個民團昨晚在台北自由廣場舉辦紀念活動，現場放置多組歷史照片，許多民眾在影像前獻花致意。（中央社）

在台港人昨晚再度復刻香港維多莉亞公園燭光晚會，於台北二二八公園舉辦「封得到維園、禁不住民心」晚會，不少民眾冒雨參加。（記者叢昌瑾攝）

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