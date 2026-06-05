《六四37週年》蘇巧慧籲珍視台灣民主 李四川見證慈護宮上梁

金山區金包里慈護宮昨舉行上梁大典，新北市長侯友宜（前排右二）、國民黨新北市長參選人李四川（前排右三）出席見證。（記者俞肇福攝）

蘇籲國人對抗中國獨裁政權滲透與打壓 侯友宜盼李接棒 完成重建工程

昨為六四天安門事件卅七週年，民進黨新北市長參選人蘇巧慧在podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」播出「人權教育繪本『走出霧之森』」，強調「自由與民主不是從天而降，而是靠著人們奮力爭取而來」的概念，呼籲各世代、立場的國人共同珍視台灣民主與自由。國民黨新北市長參選人李四川與市長侯友宜一同出席金山區金包里慈護宮修復工程上梁大典，侯友宜期望李四川未來接棒，推動後續工程完工。

請繼續往下閱讀...

蘇巧慧指出，卅七年前，中國用軍隊和坦克鎮壓追求自由與民主的青年，卅七年後的今天，中國獨裁政權仍然持續迫害內部的異議者，更從未停止對台灣的打壓威脅，國人應共同努力深化台灣民主韌性，並支持政府與理念相近的國際盟友，一同對抗中國獨裁政權的滲透與打壓。全國各地有許多民團發起紀念活動，就是希望用行動告訴全世界，「六四離我們不遠」。

蘇與沈伯洋 接待柏克萊學者訪團

另外，蘇巧慧昨日也與台北市長參選人沈伯洋在立法院共同接待來自加州大學柏克萊分校國際學者訪問團，蘇巧慧針對「全社會防衛韌性」及「地方選舉」議題，分享政府如何將「韌性」概念融入民眾日常，也討論新住民政策、科技產業發展等多元議題。

歷史建築慈護宮 主殿損壞修復中

金包里慈護宮有兩百多年歷史，是地方重要信仰中心，已登錄為新北市歷史建築，由於歷史悠久、主殿結構損壞，正進行修復工程，昨天舉行上梁大典，侯友宜、李四川與在場鄉親共同見證，一同感念媽祖長年對地方的庇佑。

侯友宜表示，李四川在副市長任內經常來巡視重建工程，期望李四川未來接棒，推動後續工程完工。

李四川指出，出身討海世家，從小拜媽祖、對媽祖有深厚情感，過去便經常到金山參與慈護宮活動，祈求媽祖能繼續保佑新北市風調雨順、市民安居樂業，未來當選後，一定會發揮工程專業、全力協助廟方重建工程，守護在地信仰及文化，並帶給地方更多建設發展。

六四天安門事件卅七週年，民進黨新北市長參選人蘇巧慧在podcast頻道播出人權教育繪本。（蘇巧慧辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法