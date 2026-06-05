基隆負債70億 議員質疑還要舉債發現金

基隆市議會昨天審查基隆市追加預算，追加歲入十八億餘元、歲出廿三億餘元，新增舉債四．八億元。但市議員質疑今年債務將達七十億元，還要舉債發現金七億元，排擠一般民生建設。市府財政局長謝妙蓮表示，將透過大型聯開、促參與都更案拓展財源，在建設投資與市民需求取得平衡。

財政局︰透過大型聯開案等拓展財源

此外，基隆市雙層觀光巴士今年四月十三日起試營運，市府追加五千萬元要再買兩輛，民進黨市議員鄭文婷、張之豪、張顥瀚、吳驊珈及無黨籍議員陳冠羽認為，現有雙層觀巴經常沒人搭乘，一直在燒錢，還要再購置兩輛，只會越燒越大洞。市府觀光旅遊局長江亭玫表示，將和旅行社及郵輪客合作，未來延長到新北市水湳洞，增加觀光效益。最後經表決以八比三票刪除購買雙層觀巴五千萬元。

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市府今年追加預算歲入十八億元，包括財劃法歲入減少中央撥補基隆市十一億元；歲出廿三億元，包括警消危險勤務加給、免費營養午餐及長樂六五社福政策，不足四．八億元舉債弭平。

陳冠羽等認為，財劃法修正後基隆歲入少了十七億元，中央今年撥補了十一億元，尚有六億元未到位。今年的債務預估達七十億元，創下近年新高，為何還要借錢發現金？理應優先投入城市發展與民生建設，希望市府將有限財源用在刀口上。

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