《市長選戰交鋒》答不出四獸山 蔣萬安︰太忙沒帶家人爬山

台北市長蔣萬安（右三）表示，台北市有「台北大縱走」品牌，持續在宣傳、行銷城市。（記者張嘉明攝）

台北市長蔣萬安過去在議會被議員問到「四獸山」是哪四座，一時答不出的畫面近日被翻出流傳，引發他對市政不熟質疑，蔣萬安昨受訪被問及此事，打出「家庭牌」回應說，剛被太太虧，最近太忙，沒帶家人去爬山，並提到北市有「台北大縱走」品牌，受到國內外山友的歡迎。而對在市府及台北一〇一周邊夜空進行的無人機群展演宣傳不足的質疑，他表示，未來會行銷宣傳。

無人機展演宣傳不足 蔣︰未來會行銷

蔣萬安昨天下午與來台的捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪問團一行，為大安森林公園「哈維爾的長椅」公共藝術品揭幕；活動前，對近日流傳他在議會備詢，答不出議員張文潔詢問「四獸山」是哪四座，被外界質疑不熟市政，也不熟四獸山路線的問題，他笑稱「昨天還被我太太虧說，最近實在太忙，沒有帶二寶、三寶去爬山」。

請繼續往下閱讀...

宣傳城市 14萬山友完成大縱走認證

話鋒一轉，蔣萬安說，台北市有「台北大縱走」品牌，持續在宣傳、行銷城市，自二〇一八年開始，已經累積了十四萬的山友完成大縱走的認證；許多步道離市區非常近，搭乘大眾運輸工具就可以抵達一五五個登山步道。有很多國內外的旅客、外賓有機會也會去走大縱走，包括姐妹市、鳳凰城市市長之前來訪的時候，市府跟訪問團介紹「台北大縱走」的情況，讓他們非常驚豔。語畢，還不忘再提一次，要找時間跟太太、二寶、三寶去爬山。

此外，配合COMPUTEX在南港展覽館舉行，台北市電腦公會二日晚間在台北市政府與一〇一周邊夜空，安排北市首次一千台無人機群飛展演，有民眾在網路社群平台發文表示，路過看到很壯觀，驚艷之餘，覺得宣傳不足；蔣萬安未直接回應質疑，只強調很高興，也謝謝COMPUTEX主辦單位規劃無人機的展演，整個展出非常順利成功。未來有這樣無人機的展演或大型的演出，市府都會來行銷宣傳。

另外，他還提到，週一市府在一〇一點燈，歡迎輝達正式落腳台北及舉辦GTC，昨天看到輝達在IG官方社群貼出點燈畫面，還主動標記他協作，讓世界看到台北美麗的夜景；蔣萬安也留言表示「Welcome home」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法