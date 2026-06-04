《市長選戰交鋒》秒回覆四獸山 沈伯洋︰友善山友優化路網

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）強調，若夠了解市政就不需看稿。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安上任四年，頻被批評受訪內容高度重複、議會備詢需由幕僚提詞應答，網酸是「讀稿機」、「殷瑋答」，連帶引發外界質疑他是否足夠了解市政；近日又被挖出二〇二三年四月備詢回答不出議員張文潔詢問信義區知名「四獸山」的黑歷史。民進黨籍台北市長參選人沈伯洋昨天受訪說，若夠了解市政就不需看稿，推薦四獸山從「象山進、虎山出」路線之外，市境有一五〇餘條步道，應進一步思考如何友善登山客，優化交通路網銜接。

蔣變讀稿機 沈︰了解市政就不需看稿

沈伯洋昨至南港展覽館二館參觀「InnoVEX 2026」科技展，面對媒體詢問蔣萬安被翻出三年前說不出四獸山的山系組成「黑歷史」；沈說，四獸山推薦從象山進、再走獅山、豹山，後自虎山出，現在很流行這種「A進B出」的登山方式，尤其台北市有一五〇餘條步道，當「A進B出」成為常態，交通路網銜接、友善山友的政策就很重要，才是應該要關心的事。至於能否記誦，那是另外一回事。

請繼續往下閱讀...

他認為，看稿與否不是重點，重點在回答的深度，但「我是一個不太看稿的人」，自五月十三日宣布參選以來，持續關注環境衛生、市場動線改造、北士科變電所、AI人才招商等市政議題。如果對市政夠了解，即便有些東西不太能記憶，仍可回答得出現階段遇到、做過的措施以及要改善事項、未來方向，「這部分應該都是不需要看稿就可答覆的事」。但沈伯洋強調，市民最關心的是每人、每天經歷的大小事如何改善，討論平板提詞、台獨黨綱等都不是那麼合適。

山林、人工智慧聚落 要向世界行銷

此外，台北市電腦公會配合「COMPUTEX」與「InnoVEX」展期活動，二日晚間在信義計畫區舉行無人機展演，非常壯觀，民眾路過看到惋惜宣傳不足。沈伯洋表示，行銷是城市的一部分，包括山林、未來的人工智慧聚落、富有人文的市場、歷史步道等，如何讓更多人知道非常重要，並向世界行銷台北。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法