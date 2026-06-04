鄭麗文吹捧習近平 民進黨痛批：將中國當靠山

國民黨主席鄭麗文訪美與舊金山僑學界晚宴時提到，若未與中共總書記習近平會面，她「只不過是一個陽春黨主席」。民進黨發言人吳崢昨天強調，他對鄭的說法感到遺憾，這顯示鄭對自身政黨與台灣民主缺乏信心。（記者羅沛德攝）

吳崢：遺憾鄭對自己政黨沒信心

國民黨主席鄭麗文訪美與舊金山僑學界晚宴時提到，若未與中共總書記習近平會面，她「只不過是一個陽春黨主席」。民進黨發言人吳崢昨天強調，他對鄭的說法感到遺憾，這顯示鄭對自身政黨與台灣民主缺乏信心，形同將中國視為靠山，低估台灣的實力與自主性。

吳崢受訪表示，國民黨是台灣國會第一大黨，在政壇相當有影響力，鄭麗文的影響力又更不一般，遺憾聽到鄭對自己職位與政黨沒有什麼信心。

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吳崢回顧，過去國民黨執政、馬英九擔任總統時，國民黨很喜歡向台灣社會宣傳一項論述，「台灣需要依附中國來取得更大的發展，台灣可以作為外資進入中國的橋樑，可以作為台商與中國之間的中轉站」，好像台灣沒辦法作為一個獨立自主的存在，一定要依附中國才有重要性。

吳崢說，這種看法太低估台灣的實力，也欠缺對台灣的自信。這幾年大家都看到，台灣不需要依附中國，獨立自信地和世界各國交往，不論做生意、國際外交、體育文化等，台灣在世界舞台發光發熱。台灣不需要做為中國的附屬，台灣的民主政黨，不論是哪一黨都代表台灣社會一部分的民意，鄭麗文應該要對自己的政黨、工作與選民更有自信。

王定宇譏鄭：見人說人話 見鬼說鬼話

民進黨立委王定宇則質疑，「有了鄭習會，她就很重要嗎？好多台商都見過習近平吧！」每個台灣人都一樣重要，鄭麗文見了習近平就給自己貼金，變得超級重要？奉勸她也不要小看自己，鄭曾任國民黨立委、現任國民黨主席，而非因為習近平才重要。

王定宇也說，鄭麗文到美國說要用AI保護國家、發展國防，但國民黨在國防特別預算裡刪掉的，不就是AI嗎？王直言，美國人又不是住在火星，所有情報資訊都知道，這種「見人說人話、見鬼說鬼話」的人，就是中心思想不知道在哪裡，才會犯的錯。

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