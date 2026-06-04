狂捧習近平》鄭麗文：沒有鄭習會 我無足輕重

國民黨主席鄭麗文（演講者）訪美，二日在舊金山僑宴闡述兩岸和平路徑。訪團成員中配中常委勤彭蓁（右一）坐主桌。（中央社）

國台辦幹部、中國官媒記者 「都被我感動得落淚」

訪美的國民黨主席鄭麗文在與舊金山僑界晚宴時強調，「如果沒有鄭習會，我可能無足輕重」，「我只不過是一個陽春的國民黨主席」，就算訪美也改變不了任何事。鄭不僅批判台獨是兩岸和平最大風險，強調自己信任中共中央總書記習近平，還提到兩岸一家親；這次隨行的中配中常委勤彭蓁，更是比鄰鄭麗文，一同坐在主桌。

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強調信任習近平 讚對台有善意

鄭麗文表示，她四月在北京成功的與習近平會面，美國總統川普五月也在北京進行了川習會，彰顯了和平是大家共同的願望，「麗文不是天真浪漫的小女生，兩岸和平不是我們的一廂情願」，她壓倒性的贏得黨主席選舉，就是對兩岸和平完整的論述和堅定的態度。

鄭麗文還自誇，「每一天都上大陸（指中國）的熱搜，」國台辦的幹部告訴她，這是有史以來第一個政治人物上熱搜，而且是每天上，國台辦的中級幹部、大陸官媒訪問她的記者，都被她感動得落淚。

鄭說，她必須取得習近平毫無保留的誠意及善意，表達願意為兩岸和平穩定做出最大的努力，她到美國才有不一樣的意義。事實證明，她走的順序是對的，很多幼稚的人每天問她，美國和中國要選哪一邊？事實上全世界的朋友她都要交，不需要選擇。

她強調，最大的風險就是台獨，只要有效的排除掉台獨，美中可以確保台海的穩定與和平。和平單靠一個人是做不到的，「我必須贏得北京的信任，更需要贏得華府的信任」。

年底勝選後，國民黨必須在二〇二八年贏回政權，才能把兩岸和平付諸實行。

鄭麗文昨也拜會胡佛研究所，​強調台灣應建構「AI國防戰略」，在軍事決策指揮、情報分析、無人機系統、以及防空網絡上，深耕人工智慧（AI），以最合理的成本發揮強大威懾力的不對稱作戰實力；並堅定深化台美同盟與實質合作，期盼台美在國防安全、供應鏈韌性及國際參與上深化夥伴關係。

美學者：美觀察鄭是否理解對中疑慮

與會的「台灣在印太地區計畫」主任祁凱立會後接受中央社訪問表示，鄭麗文對習近平的評估受到關切，美國政策圈普遍對習近平口中的和平解決台灣議題抱持強烈懷疑，美方也正密切觀察鄭麗文是否理解美方對中國的一些疑慮。

鄭麗文後續將前往華府，祁凱立預期，鄭將被問到是否支持提高國防支出等尖銳提問。美方也會關注，在台灣未來與兩岸關係上，國民黨立場是否確實與中國共產黨有清晰的差異。

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