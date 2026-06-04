魯比歐：美對台政策不變 台灣140億美元軍購案 審議中

美國國務卿魯比歐二日向國會重申，美國對台灣的政策沒有改變，140億美元的對台軍售案仍在審查中。（美聯社）

美國國務卿魯比歐二日向國會重申，美國對台灣的政策沒有改變，一四〇億美元的對台軍售案仍在審查中，並未因為中國施壓而處於停滯狀態。

對台軍售 未因中國施壓停滯

魯比歐是在出席聯邦參議院外交委員會針對國務院預算的聽證會時，發表前述言論。魯比歐說，他在隨同總統川普訪問中國期間及之後都提過，美國對台政策沒有改變；儘管中方顯然希望看到美國在措辭上有所調整，但美國並未做出任何退讓。

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外界在五月的「川習會」前曾預期，中國國家主席習近平可能會向川普施壓，要求美方將對台立場從「不支持」台灣獨立，改為「反對」台獨。

魯比歐同意民主黨參議員昆斯對台灣戰略地位重要的見解，並強調，更重要的是一旦台灣發生狀況，將對全世界釋放極為嚴重的訊號。魯比歐表示，美國的政策仍是希望維持台海現狀，這是需要謹慎平衡的微妙關係，但美國的既定政策始終如一。

針對備受矚目的一四〇億美元對台軍售案，魯比歐強調，該案目前仍在審查中。他指出，川普提到對台軍售案是「很好的談判籌碼」，主要是因為中方與美國進行對話時，幾乎每一次都會提及對台軍售議題，「但這絕對不是我們決策延遲的理由，也不是白宮延緩決定的原因」，「這是一件總統必須就何時，以及如何執行的時機點做出決定的事。該案已獲得國會批准、已進行公告，資金也已經到位。」

魯比歐表示，川普政府去年十二月批准一一〇億美元的對台軍售案，是歷來對台最大規模的單一軍售案，其規模甚至超越拜登政府四年任期的總和；正是因為這筆軍售的規模令人矚目，才會引發中方採取一系列非常挑釁的侵擾行動。

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