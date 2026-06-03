王光慈申訴馬辦霸凌已勞檢 北市勞動局：基金會須3個月內完成調查

前馬英九基金會執行長王光慈在2月離職後，被爆於4月成立「京聿文化顧問有限公司」。（記者劉宛琳攝）

馬英九基金會家變風暴，前執行長王光慈一日正式向台北市勞動局舉報前總統馬英九涉及職場霸凌。台北市勞動局長王秋冬說，市府已經派員去基金會做過勞檢，依照法令，基金會兩個月內要組成調查小組調查，得延長一個月，三個月內必須完成調查和相關處置；如果申訴人對基金會處置不服，就進到司法程序。

馬英九基金會上週提告前執行長蕭旭岑、王光慈兩人涉侵佔。王光慈母親則發表聲明說，王光慈二〇二四年四月從醫院回來患上憂鬱症，遭逢被迫下跪磕頭、掐脖攻擊等令人髮指的對待；一連串的打擊導致憂鬱症急遽惡化成重度，甚至兩度尋短，將向北市勞動局舉報職場霸凌。

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蔣萬安昨到議會進行市政總質詢，市議員林延鳳關注是否已收到王光慈的申訴？蔣萬安說，週一收到申訴。王秋冬補充，勞檢處已經派員前往基金會勞檢，主要查看基金會是否依照職安法規定，制定不法侵害相關指引。

王光慈二月底離職 四月設立新公司

王秋冬強調，雇主依法三個月內必須要完成調查與相關處置。林延鳳質疑，馬英九是被指控涉及霸凌的行為人，難道馬自己調查自己？王秋冬表示，基金會會組成調查小組調查，調查期限兩個月，最多可以再延長一個月，三個月內必須完成調查和相關處置，如果申訴人對基金會處置不服，就進到司法程序。

此外，王光慈在二月底離職後，被爆於四月成立「京聿文化顧問有限公司」，記者昨天赴公司現址查訪詢問，櫃台人員證實負責人就是王光慈，但王不在辦公室，也不一定每天會進來。

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