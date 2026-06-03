日菲EEZ劃界 外交部：應與我協商

日菲將啟動「海域劃界」談判，外交部發言人蕭光偉昨對此表示，已責成相關駐外館處洽請駐在國政府提供聲明所稱「海域劃界」詳情。（資料照）

日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可仕上月發表聯合聲明，同意啟動兩國專屬經濟區（EEZ）及大陸棚海洋邊界劃定談判，各界關注劃定範圍恐影響我國專屬經濟海域。朝野立委均要求外交部強力交涉，表達政府立場，外交部發言人蕭光偉昨對此表示，日本及菲律賓尚未公布劃界範圍，外交部已責成相關駐外館處洽請駐在國政府提供聲明所稱「海域劃界」詳情。

責成駐館洽請日菲 提供海域劃界詳情

有關外界關注我國專屬經濟海域權益，蕭光偉重申，我國領土主權及依國際法享有的主權權利不容質疑，政府已經注意到日本內閣官房長官木原稔對外表示「日菲協議對第三國沒有拘束力」的談話，日菲雙方無意影響我國東部海域相關權益。

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不過，蕭光偉也說，考量日菲談判劃界海域與我國專屬經濟海域高度重疊，我方將請日、菲兩國在過程中必須考量此一事實，不應排除或損及我國權利與利益，並與我方進行協商。

蕭光偉指出，由於我國與日本及菲律賓分別簽有「台日漁業協定」及「台菲漁業執法協定」，我國將持續與日本及菲律賓在既有協定基礎上，持續就海事議題進行協商，以保障我國漁民權益。

立院民進黨團幹事長莊瑞雄指出，涉及到台灣、中華民國主權，中華民國政府當然不會是「路人甲」，外交部也應強力對外交涉，台日、台菲之間都有漁業協定。在這些長期具有爭議的經濟海域，政府期待各方國家擱置爭議，共同開發海洋資源。

立院國民黨團則表示，日菲在我方不知情下瓜分我國海域，是對國家的嚴重損傷，要求行政院長卓榮泰赴立法院專案報告並備詢。黨團並聲明，外交部應立即向日本、菲律賓表達立場，抗議且要求涉及我國權益的海域，任何劃界談判都必須納入中華民國參與。海委會、海巡署應立即提出東部海域護漁專案，包括巡防能量強化、執法應變計畫及跨部會護漁機制。

民眾黨團總召陳清龍指出，外交部「應該要硬起來」捍衛國家主權，主動和日本、菲律賓兩國交涉海權，保護我國漁民權益。

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