帶紅統中配訪美 綠疑習辦外宣團 經民連批鄭：向習近平交心

經民連智庫召集人賴中強（ 中）痛批，鄭麗文訪美目的是推銷一中，帶中配過去是向中共總書記習近平交心。（記者劉信德攝）

國民黨主席鄭麗文訪美團昨抵達舊金山，訪團成員包括主張「兩岸統一」的中配中常委勤彭蓁。經民連智庫召集人賴中強痛批，鄭麗文訪美目的是推銷一中，帶中配過去是向中共總書記習近平交心；民進黨則質疑，該團根本是披著交流外衣的「習辦外宣團」。

鄭麗文行前在國民黨中常會聲稱，中華民國憲法是「一中憲法」，兩岸可以結束內戰；經濟民主連合智庫昨於立法院召開記者會，直指中國侵略台灣不是內戰，也沒有一中憲法，鄭麗文的說法並非和平，而是要讓習近平可以「關起家門來打小孩」，讓友盟國家無法聲援台灣。

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賴中強：鄭訪美是要推銷一中

賴中強說，鄭麗文訪美是要繼續推銷一中，將「內戰」與「一中憲法」框架向美國人推銷，想從美國政府或美方政治人物獲得一些肯定，希望成為國民黨的總統候選人，這是鄭的主觀企圖，也毫不掩飾。

賴中強分析說，鄭麗文是在「販賣台灣的前途，來換取自己的政治前途」，相信美國各界不會被這樣的話術所迷惑。但鄭確實透過「鄭習會」及美國行，不斷在墊高她在國民黨內的地位，把其他的太陽比了下去，不過台灣人民對此是有疑慮的。

對於勤彭蓁隨團訪美，賴中強說，鄭麗文帶著中配訪美，是向習近平交心，再次凸顯她和習近平的共同倡議，亦即中國是兩岸中華民族的共同家園。這種民族式「一中敘事」非常危險，鄭麗文希望用一中架構說服國際，但歐美民主國家對中國霸權擴張企圖和台海局勢有一定了解，應該不會上當。

民進黨發言人林楚茵批評，此次訪團名單中竟然夾帶身兼台企聯副會長的勤彭蓁，是否為「國台辦監軍」引發社會強烈質疑。令人震驚的是，近期與前馬英九基金會執行長蕭旭岑「捧錢合照」的正是台企聯會長，現又傳聞北京高層已下達「全力保蕭」的指令。種種不尋常的利益互動與政治默契，讓這場訪美動機蒙上巨大陰影，也讓台灣社會深感疑慮。

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