賴贈勳捷克議長韋德齊 感謝力挺台灣

總統賴清德昨天頒授捷克參議院議長韋德齊「特種大綬卿雲勳章」，表彰其多年來促進台捷關係的貢獻。（總統府提供）

不畏中國施壓 曾在立法院喊出「我是台灣人」

總統賴清德昨頒授捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）「特種大綬卿雲勳章」，表彰其多年來堅定支持台灣、促進台捷關係的貢獻。賴指出，韋德齊二〇二〇年不畏中國壓力訪台，並在立法院喊出「我是台灣人」，讓台灣人民深受感動；韋德齊則承諾，將持續為台捷友誼努力。

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賴清德表示，台灣與捷克雖然地理上相隔萬里，但對民主、自由與人權價值有著共同的信仰，這份信仰也讓雙方緊密相連。二〇二〇年當全世界仍受疫情衝擊之際，韋德齊不畏中國壓力，堅持訪問台灣，並在立法院說出「我是台灣人」這句話，讓台灣人民深受感動，讓全世界都感受到民主的勇氣、團結的力量，以及捷克人民守護自由的偉大傳統。

賴清德指出，他代表中華民國台灣頒授「特種大綬卿雲勳章」，表彰韋德齊多年來對台灣的堅定支持、對台捷關係的卓越貢獻，以及對全球民主的強力捍衛。在不確定的時代，台灣應向國際明確傳達訊息——台灣和捷克將繼續攜手前行，站在自由、民主的一方，為世界的和平、穩定與繁榮貢獻更多力量，期待台捷關係持續深化，不斷開創新的里程碑。

韋德齊：持續為台捷友誼努力

韋德齊表示，獲頒象徵崇高榮譽的「特種大綬卿雲勳章」是莫大的殊榮，這份榮耀不僅屬於個人，更應視為對捷克參議院的肯定與表彰。捷克國會參議院於二〇二〇年、二〇二六年兩度在全體會議中，以壓倒性多數支持他以參議院議長身分訪問中華民國台灣，參議員們做出這樣決定，需要極大政治勇氣。

韋德齊表示，看到賴總統五二〇發表的執政兩周年談話，再次感受到台捷許多共同之處。如今在國際上，法治與基本自由似乎逐漸退居次要，不受法律與規則約束的權力持續擴張，這並非好的發展方向，民主國家的責任在於提升韌性抵禦這股趨勢，更需要相互合作，捍衛自由與民主。

他強調，獲得如此崇高的勳章是一份責任與承諾，他將持續為此努力，感謝台灣與捷克成為彼此的重要盟友，也珍惜雙方深厚情誼。

此外，副總統蕭美琴前天特別邀請韋德齊前往大稻埕體驗台灣茶文化，並致贈MIT的最新款國家代表隊主場足球衣，介紹台灣紡織廠生產的機能布料。

副總統蕭美琴前天邀請韋德齊赴大稻埕體驗台灣茶文化，並致贈台灣製的最新款國家代表隊主場足球衣。（總統府提供）

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