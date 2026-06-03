媒體公布》謝國樑施政滿意度 連3年不及格

民進黨基隆市黨部批謝國樑連3年施政不及格，市民失去信心。（記者盧賢秀攝）

民進黨基隆市黨部指媒體公布的縣市長施政滿意度調查，基隆市長謝國樑施政滿意度下降、不滿意度上升，還連三年施政滿意度不及格，市民對謝國樑施政評價持續下滑、失望。

市府：會持續努力推動市政

市府表示，尊重民調結果，市府團隊會持續努力推動市政，基隆在交通安全推動上已有具體成果，獲交通部「金安獎」肯定，未來會持續精進，回應市民期待。

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民進黨基隆市黨部執行長余睿柏指出，根據媒體公布的施政滿意度，謝國樑今年為五十五．六％，較去年下降二．七％；施政不滿意度廿九．七％，比去年增加二．六％，施政分數六十六．一，也較去年下降，滿意減少、不滿增加、施政分數退步，代表市民對市政府的能力沒有信心。

民進黨市黨部並蒐集該媒體近三年的施政滿意度調查結果，謝國樑分別是卅九．三％、五十八．三％分及五十五．六％，連三年都不及格。今年與市民生活最密切相關的經濟、交通與教育，都在後段班，其中教育更是全台最後一名。

國民黨基隆市議員韓世昱指出，謝國樑除了努力推動騎樓整平工程、行人友善計畫，今年新學期開始要辦國中小學免費，延宕數年的基隆市立田徑場也即將完工，相信民眾會對市政建設有感。

無黨籍議員陳冠羽表示，基隆近年持續面臨人口流失、高齡化加劇、青年外移與公共運輸功能不足等挑戰，如果無法提出更具前瞻性的政策與發展願景，城市競爭力仍難以突破。

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