台南屏東海岸 重砲操演

陸軍兩門M109自走砲在台南南區小美軍海灘雙砲齊轟。(記者王俊忠攝）

國軍第四作戰區昨天上午分別在台南、屏東實施「重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，M一〇九自走砲、一〇五公厘榴彈砲、多管火箭「雷霆二〇〇〇」及各式迫砲展現威力，轟隆巨響震撼南部海岸，展現國軍捍衛家園、守護國土安全的決心與能力。

M109自走砲、105公厘榴彈砲、雷霆二千 輪番開轟

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國軍第四作戰區昨天首次在台南市南區喜樹海灘實施重砲暨新式武器換裝驗證射擊，進行實戰化訓練，由陸軍步兵一三七旅、二〇三旅及砲訓部操作兩門M一〇九自走砲及四門一〇五公厘榴彈砲進行卅發實彈射擊，砲彈射出後的強大震波威力與轟隆巨響，十分震撼。

第四作戰區指出，因應敵情威脅與實戰化訓練需求，今年首度將台南喜樹海灘納入火砲射擊場域。昨晨六點四十分先登場是小美軍海灘的M一〇九A2及M一〇九A五自走砲兩門實彈射擊，在完成整備作業後，指揮官下達射擊口令，官兵迅速完成射擊程序，六發砲彈依序命中海上目標區。

上午八點起在黃金海岸實施四門一〇五公厘榴彈砲射擊，各砲依射擊命令完成瞄準、裝填及擊發砲彈等程序，展現砲兵部隊熾盛火力與訓練成果，在八點半許完成廿四發榴彈砲射擊。

第四作戰區說，此次操演結合敵情威脅與防區作戰環境，驗證部隊火力運用及整備作為，藉以拒止、遲滯、擾亂及削弱敵軍戰力，達成防衛作戰目標，展現國軍捍衛家園、守護國土安全的決心與能力。

除了台南，國軍第四作戰區昨也於恆春半島實施「重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，首度採取「異地、分區、同時」齊發的實戰化演習，最大焦點在於滿豐陣地時隔四年再次啟動，過去多在東海岸施訓的指標性多管火箭「雷霆二〇〇〇」，今年首度移師台灣西部海岸。

昨天上午八時演習令下達，枋山加祿堂海岸天馬操演率先進行一二〇、八一、六〇迫砲射擊，在外海炸出重重水花；隨後搭載拖式二B飛彈的新型悍馬車接力開轟，四枚飛彈精準打中四千公尺外的標靶；接著拖式二A飛彈登場，標靶改為距岸一千五百公尺，由陸軍聯兵三三三旅、五六四旅及海陸九九旅輪流射擊，精準命中目標，展現國軍紮實訓練成果。

「楓港北陣地」重型火砲也同步開火，包括M一一〇A2自走砲猛轟廿四發、一五五公厘榴彈砲狂轟五十四發；接著「雷霆二〇〇〇」火箭彈開火，共發射 MK30 火箭彈八十一發、MK15火箭彈一八〇發，二六一發火箭橘紅色尾焰相繼破空而出，震撼力十足。

不過，威猛的「雷霆二〇〇〇」火箭射擊結束後，有兩門一五五公厘榴彈砲突然單獨「補轟」射擊，引起全場驚呼。

軍方表示，這是為貼近戰場真實環境，由現場教官隨機下達「模擬不發火」的突發狀況演練，官兵後續進行的障礙排除與補射，是演訓極為核心的一環。

天馬操演昨天在枋山加祿堂登場，海陸單位實彈射擊拖式二A。（記者陳彥廷攝）

雷霆2000。（記者蔡宗憲攝）

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