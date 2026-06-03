2軍人淪共諜 檢起訴建請從重量刑

二軍人淪共諜 被起訴。（美聯社檔案照）

桃園地檢署近日起訴廿二歲蘇姓、十九歲蔡姓陸軍現役士官兵，痛批兩人身為國軍，竟為一己私利，罔顧國家安全，任意為中共交付公務上應秘密文書，嚴重危害國家安全及守衛國家之重責，建請法院從重量刑，以儆效尤。

此案源於黃姓男子涉及詐欺案潛逃出境後，竟受到中共指使在台發展組織，自今年三月起透過人脈及網路，結識分別在陸軍步兵擔任中士班長及二兵的蘇姓、蔡姓男子。桃園地檢署查出，蘇男為志願役、屬六軍團，蔡男是義務役、屬十軍團，且兩人都有資金需求，黃男遂利誘兩人提供任職單位的軍事秘密資料；蔡男又涉嫌吸收非軍職的廿三歲王姓男子，透過其熟悉的軍職友人輾轉提供軍事秘密資料，再依提供的內容及等級，獲取新台幣數千到數十萬元不等的報酬。

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起訴書指出，蘇男、蔡男陸續將軍方內部包括部隊訓練運作、人事資料及相關軍事公務應秘密的文書，以手機拍攝後透過通訊軟體，傳送給境外的黃男，並以虛擬貨幣方式收受報酬兩千元，所幸部隊發現有異通報。

桃檢獲報後指派國安專組檢察官林奕瑋指揮調查局、軍方偵辦，今年三、四月發動三波搜索被告住所及部隊共五處，拘提蘇男、蔡男及王男三人到案，檢察官訊問後均向法院聲請羈押禁見獲准。另也發現，黃男曾要求蘇、蔡兩人提供飛彈、導彈設計結構圖、作戰計畫、漢光演習、武器裝備操作手冊及內部管理等機密，並允諾給予廿萬元及五十萬元高報酬，但因兩人任職單位並無上述資料而作罷。

檢方近日偵結，認為蘇男、蔡男涉犯組織犯罪防制條例參與犯罪組織、貪污治罪條例違背職務行為收受賄賂、國家安全法為外國交付公務上應秘密文書電磁紀錄、刑法公務員洩漏關於中華民國國防以外應秘密之消息、個人資料保護法公務員假借職務上機會違法蒐集、處理及利用個人資料等罪嫌；王男涉犯組織犯罪防制條例參與犯罪組織、貪污治罪條例對於違背職務行為期約賄賂罪、個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料罪嫌，將三人提起公訴。至於潛逃境外的黃男已被依詐欺、違法國安法發布通緝。

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