過俊男同學悼：多了一個每天要思念的人 盧季佑母痛哭 父以兒為榮

國軍在失事現場警戒。（記者黃佳琳攝）

空軍岡山基地T-34C初級教練機昨天失事，過俊男、盧季佑兩位中校飛官不幸殉職，噩耗讓國人悲痛、不捨。過俊男官校同學發文悼念「多了一個每天要思念的人，每個同學都會想你的！」；盧季佑則是高中就確立要讀軍校，不料卻英年早逝。

兩位飛官遺體昨被送往高雄市立殯儀館進行後續相驗，雙方家屬低調抵達後，記者詢問盧父是否以兒為榮？盧父連點三次頭喊「是」，盧母則忍不住放聲痛哭。

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過俊男是空軍官校九十三年班畢業、四十六歲、已婚，他昨天擔任考核官，卻不幸發生意外，讓家屬及同學難以接受。軍中同袍指出，過俊男計畫在中校最大服役年限到達的時候，也就是服役滿廿六年時申請退伍，未料先一步離開。

一名過俊男的同學回憶說，過俊男個性開朗、待人真誠，在同學間人緣極佳，大家都習慣稱呼他「小過」。他昨天在臉書哀傷發文說，當一個空軍官校生，這輩子最怕的新聞就只有一種，而新聞一出來，總是希望出現的名字不是自己認識的，總是在尋找駕駛是誰時，有心悸的症狀，「RIP，好同學，小過，祝你一路好走，」、「多了一個每天要思念的人，我相信每個同學都會想你的」。

另位殉職的四十一歲飛官盧季佑是空軍官校九十七年班，已婚，育有一子一女，同學透露他從高中就確立要念軍校，個性較內向，話不多。令人唏噓的是，盧季佑五年前曾在社群平台發文悼念當時殉職的飛官羅尚樺，感嘆「飛官肩負高風險任務，對接連發生的飛安事故感到沉重」，並分享電影「T-34：玩命坦克」，寫下「我是不知道坦克怎樣，但是開T-34是在玩命沒錯！」，沒想到一語成讖。

空軍司令部少將督察長江義誠昨澄清，指目前世界上還有三個國家也在飛同款飛機，並不是因為飛機老舊而會有什麼類似像玩命等情況發生，純屬個人意見發表。

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