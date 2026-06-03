失事T-34C教練機 無黑盒子及彈射座椅》模擬發動機失效 高風險訓練科目

T-34失事示意圖

空軍岡山基地一架T-34C初級教練機昨天上午進行「模擬發動機失效」訓練科目時，不幸失事墜毀，中校飛官過俊男、盧季佑不幸殉職。知情人士說，該科目是風險係數較高的訓練科目，加上初教機無彈射座椅，機上也無黑盒子，空軍已成立專案小組，依現有事證查明失事原因。

空軍司令部少將督察長江義誠昨主持記者會時指出，昨天上午八點，岡山機場風向是〇二〇度的三浬，能見度七千公尺，雲幕為一千兩百呎稀雲，符合飛行訓練的派飛標準。出事的教練機則是今年四月九日出廠，出廠之後，迄今已飛行九十八小時又五十五分鐘，未傳出重大的故障。經初步調查，事故發生前，兩位飛官都沒有通報機體出現故障，由於教練機本身沒有黑盒子，目前已下令T-34C型機停止相關訓練。

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知情人士指出，T-34C雖為相對較慢的單渦輪螺旋槳慢速機，最高時速約四百公里，惟「模擬發動機失效」本為風險係數較高的訓練科目，考核飛行員在飛機突然失去動力的瞬間應處，包括如何讓機體以適當姿態、維持滑翔速度並加長滯空時間，評估適當迫降點等連鎖判斷能力。

另，T-34C並未配有彈射座椅，處於緊急事故時只能想辦法打開座艙，若飛高不足則難以逃生，具經驗的飛官在緊急狀況下，會盡力將飛機保持姿態、嘗試救回，至少也要迫降於如機場等可控範圍內，以免誤傷民眾。

空軍司令部說明，昨天發生意外的教練機第一圈進場，因為其他航機影響，所以放棄第一圈爬升操作，重新加入機隊；第二圈時有申請模擬發動機失效的航線，這航線也完成重飛。

空軍司令部說，第三與第四個航線也都沒問題，直到第五個航線準備模擬發動機失效、重新飛行的過程中，在空中約五百到一千呎高度右轉彎時墜落。軍方事後初步了解，失事T-34是機鼻墜地，但其設計原理應該是可以滑翔的，正進一步調查事故原因。

漢翔工會指延壽增風險

籲政府啟動下一代建案

漢翔企業工會理事長于正道指出，空軍現役T-34C初級教練機服役超過四十年，持續延壽不僅成本高昂，也增加飛安風險。于正道呼籲政府儘速啟動下一代初級教練機建案規劃，以國機國造為優先，讓國防預算成為推動國家產業發展的重要力量，創造本土就業與供應鏈發展機會；結合產官學研資源，打造完整航太產業生態系。

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