今年已過近一半 總預算審查牛步化 T-34C逾10億保修預算 仍卡立院

國防部今年度針對T-34C型機編列逾10億元保修預算，但今年度中央政府總預算案仍卡在立法院。圖為失事的空軍T-34C教練機。（取自IDF經國號臉書粉絲頁）

空軍一架T-34C初教機昨執行「模擬發動機失效航線訓練」時失事墜毀，中校飛官盧季佑、過俊男不幸殉職，也讓各界關注空軍教練機的後勤維修。國防部今年度針對T-34C型機編列逾十億元保修預算，但今年度中央政府總預算案仍卡在立法院，至今尚未審查完竣。

國民黨：每筆預算 須仔細把關

對此，國民黨團回應，目前各委員會都正依照程序排案審查，對於攸關國家安全、民生福祉及人民納稅錢的每一筆預算，都必須仔細把關、逐項檢視。監督政府是立法院的職責，不是障礙，更不是拖延。

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不過，今年已過將近一半，立法院的總預算審查仍牛步化，至今尚未完成三讀程序。

根據國防部公開預算書，「T-34C型機零附件購製及保修」今年度編列共逾十億元，其中攸關飛行動力的「PT6A-25A發動機航材零附件」採購案編列約四億五千萬元；負責機隊維修的「第十一修護補給大隊委託民間經營（開口式契約）」採購案，則編列五億零六六二萬元。

在機身與安全零件部分，「T-34C型機機身開放式供售」外購案，今年度需約三九〇七萬元、「慣性捲盤廿項一四〇件」採購案需一〇九五萬元、「起動發電機等四項廿六件商修案（開口式契約）」外購案需六〇〇萬元；「PT6A-25A與65B型發動機O/I/D階層技術文件修訂版」外購案，今年度編列二七九萬元。

綠委：失事初教機 未過全壽期

民進黨立委王定宇表示，失事初教機尚未超過全壽期，軍方維保皆如期如質運作，外界勿對肇因過度臆測。

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