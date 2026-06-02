童子瑋訪鹿港 規劃基隆老城區觀光

民進黨基隆市長參選人童子瑋（左）前往彰化，與民進黨彰化縣長參選人陳素月（右）共餐，交換青年創業意見。（童子瑋進步基隆辦公室提供）

民進黨基隆市長參選人童子瑋前往彰化，展開「進步城市學習之旅」，並與民進黨彰化縣長參選人陳素月交流青年創業議題。童子瑋表示，鹿港讓他想到基隆曾經充滿昭和摩登風情的義二路，也就是舊稱「義重町」的街區，未來會思考結合青年創業誘因，帶動基隆老城區新的觀光產業熱潮。

童子瑋表示，他提出技能成長、在職進化、就業銜接與穩定保障四大方向，規劃透過和平島國家級職訓基地、基隆勞工大學、初次尋職津貼最高三萬六千元與穩定就業獎勵金最高七萬二千元，幫助青年提升競爭力。

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童子瑋也走訪鹿港老街，他說，基隆義二路過去也有獨特城市記憶，沿途可以看見日治時期建築軌跡、品嘗在地美食，也能透過實境遊戲深度體驗港町文化。

他指出，基隆若要推動老城區復興，要把觀光體驗、青年創業、店家輔導與城市品牌整合起來。例如義重町、委託行、廟口、港邊街區都各有精彩的文化故事，可結合餐飲、文創、導覽、展演與體驗活動。

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