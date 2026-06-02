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    首頁 > 政治

    澎湖可望徵召吳淑瑾「代夫出征」

    2026/06/02 05:30 記者陳昀、廖雪茹／綜合報導
    陳光復夫人吳淑瑾（左）可望代夫出征。（資料照）

    陳光復夫人吳淑瑾（左）可望代夫出征。（資料照）

    民進黨縣市長選戰佈局進入最後階段，黨秘書長徐國勇昨受訪表示，明將召開選對會討論新竹、澎湖縣長人選，待集體決議對外公布。據掌握，澎湖可望徵召縣長陳光復的太太吳淑瑾「代夫出征」，新竹縣長則仍是未知數。

    黨內人士透露，澎湖縣長陳光復過年期間跌倒送醫後，目前仍在醫院療養，由於家屬期盼能延續陳光復的服務精神，基於尊重家屬，加上縣長團隊「一人當選、兩人服務」的深厚基礎，黨內對於徵召吳淑瑾已有共識。

    至於新竹縣長部分，兼任民進黨主席的總統賴清德及黨內高層，自去年底起即輪番勸進竹北市長鄭朝方，黨內二月即已形成高度共識，普遍看好鄭朝方轉戰新竹縣長有機會一搏；然而，鄭朝方始終沒有明確表態，直至昨天也僅低調表示「以黨中央為準」，未多做回應。

    據了解，基於新竹縣長與竹北市長的高度連動，民進黨中央對鄭朝方展現極大耐心，期間也持續評估與友好政黨合作的各種可能性。不過，隨著七月全代會逼近，黨內高層期盼儘早拍板定案，由於鄭朝方仍態度不明確，明天選對會雖預計討論佈局，但最後是否拍板徵召鄭，仍是未知數。

    竹縣人選仍未定

    據悉，鄭朝方的顧慮主要在於新竹縣長年屬性偏藍，傳統客庄鄉鎮多，歷次大選始終難以翻轉，加上這次有可能藍白合作提升阻力，竹北市又缺乏接棒人選；因此縱使竹北市年輕人、科技族群的新遷居家庭多，能否突圍仍有不少變數。

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