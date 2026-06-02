自由日日shoot》外交官涉詐租補、公有財物逾425萬 前駐關島處長陳盈連 起訴

外交部前駐關島辦事處處長陳盈連涉貪被起訴。（資料照，外交部提供）

外交部前駐關島辦事處處長陳盈連，涉嫌長達十五年詐領房租補助逾三四三萬元，另虛報交際費、冒用親友充當外交賓客詐領卅七萬餘元，並將公務採購的iPhone、iPad、吸塵器及咖啡機等財物占為己有，涉案總金額逾四二五萬元。台北地檢署偵結，依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物、侵占公有財物，及詐欺取財、行使公務員登載不實文書等罪嫌起訴。

起訴書指出，陳盈連早於二〇〇一年間在駐地洛杉磯購置自有住宅，明知依法僅能按月請領較低額度的自有住宅房租補助，卻在十五年間持續填報不實資料，向外交部申請較高額房租補助，累計溢領逾十萬四千美元。

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檢方調查，陳盈連於擔任駐關島辦事處首任處長期間，涉嫌將私人購物單據佯裝為公務採購單據辦理核銷，詐得約四一八〇美元公款；另將以開辦費購置的手機、吸塵器及咖啡機等公有財物占為己有，侵占財物價值約一萬四七六美元。

二〇二〇年至二〇二四年間，陳盈連多次以私人聚餐收據，冒充外交及僑務接待支出申報，並虛列與會賓客名單，詐領逾一萬一三〇〇美元交際費。據了解，名單中不少遭冒名列冊者實際未曾出席活動，其中更包含陳盈連親屬及妻子，藉以營造辦理外交、僑務接待的假象。

檢調查扣陳盈連手機，發現他長年保有撰寫日誌習慣，幾乎每日均記錄工作及生活事項，內容鉅細靡遺，相關內容與請款資料相互勾稽，成為釐清案情的重要佐證。

檢調另查出，駐關島辦事處於二〇二二、二三年間並未實際辦理國有財產盤點，陳盈連卻與秘書盧啟章、職員黃嘉郁共同製作不實檢核表，此部分則依行使公務員登載不實公文書罪起訴盧啟章；黃嘉郁因情節較輕，聲請簡易判決處刑。

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