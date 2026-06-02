王光慈申訴馬霸凌 北市勞檢處派員赴馬辦

王光慈母親發聲明，稱將對馬英九提出霸凌控告，北市勞動局證實，勞動檢查處已接獲申訴並派員前往檢查。（資料照）

馬辦家變延燒，前國安會秘書長金溥聰上月卅日在前總統馬英九指示下，對馬英九基金會前執行長蕭旭岑與王光慈提告，後續王光慈的母親發出聲明，稱將對馬英九提出霸凌控告。台北市勞動局昨天晚上證實，勞動檢查處已接獲申訴並派員前往檢查。

勞動局表示，勞動檢查處已接獲申訴並派員前往基金會檢查。基金會有依職業安全衛生法規定，設置職場不法侵害預防措施及申訴管道，勞工可依相關機制提出申訴。勞動局已要求基金會，若接獲勞工霸凌申訴案件，須依勞動部訂頒之「執行職務遭受不法侵害預防指引」，立即啟動調查及處理程序，並依規定於兩個月或必要時延長一個月完成調查與處置。

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馬基金會設有申訴管道

須於兩個月內完成處置

王母日前發表聲明表示，王光慈二〇二四年四月從醫院回來患上憂鬱症，更遭逢被迫下跪磕頭、掐脖攻擊等令人髮指的對待，「我生我養四十多年的女兒，連我和她已逝多年的爸爸都沒叫她下跪磕頭，是在怎樣的情境下、受到多大的壓力和委屈，對您下跪磕頭？」

王母更控訴，王光慈診斷證明書明明寫著「嚴重激動焦慮及疑似過度換氣」，馬英九的部屬居然發聲明說王是因為飲酒過量發生換氣過度症狀，「這是出自您授意的稿子嗎？到底還有沒有人性？」王母指控，一連串的打擊讓女兒的憂鬱症急遽惡化成重度，甚至還兩度尋短，「差一點就讓我失去了她」，並表示只能向台北市勞動局舉報職場霸凌，也會循司法管道尋求救濟。

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