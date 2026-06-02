牛煦庭被爆五度協調太流案

週刊報導，國民黨立委牛煦庭自去年6月起，至少5度邀集經濟部高層官員討論太流公司增資登記及《公司法》爭議。（ 資料照）

是否介入經營權之爭 牛：沒有利益往來

國民黨立委牛煦庭被爆料自去年六月起，至少五度邀集經濟部高層官員討論太平洋流通投資公司（太流）增資登記及公司法爭議，外界關注牛是否透過立委職權介入SOGO經營權攻防。牛昨天表示，「我當然知道太流案爭議很大，但我們在這個案子中沒有任何利益往來。」所有協調僅是為了釐清法律爭議，辦公室已將會議紀錄整理好交給經濟部長龔明鑫依法裁斷，外界沒必要做特定政治聯想。

週刊報導，牛煦庭辦公室自去年六月起，至少五度邀集經濟部高層官員討論太流公司增資登記及公司法爭議，相關主張更與前太流公司負責人李恆隆訴求高度重疊，引起外界關注。

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牛煦庭受訪表示，該案陳情人是一名來自新加坡的企業家，對這個案子有興趣，辦公室受理是因為有外資願意投資台灣是好事，他沒有預設立場，只希望釐清爭議。如果最終結果可行，陳情人或許願意投資；若要維持原案，也可以讓他早點死了這條心。

牛煦庭表示，辦公室確實召開五次協調會，每次協調會都講得非常清楚，絕對尊重經濟部最後判斷，辦公室沒有站在任何人那邊，也不會因為開完協調會，太流經營權就轉移。

原負責人李恆隆涉行賄

牛煦庭說，在五次協調會後，陳情人希望將相關對話過程完整提供給龔明鑫作為決斷參考，辦公室也樂於協助。不論最後裁定結果為何，在交給經濟部後已經結案。

「SOGO案」起於太流二〇〇二年辦理增資，遠東集團董事長徐旭東砸下四〇億元入主太流，取得主導權。由於太流持有SOGO近八成股權，時任太流負責人李恆隆也失去SOGO經營權。李認為增資程序涉及偽造文書及違法登記，因此展開漫長司法戰。

多名立委一審被判重刑

檢調二〇二〇年查出，李恆隆為爭取修法及奪回SOGO經營權，涉嫌透過白手套向多名朝野立委行賄，一審台北地院判前立委蘇震清十年最重、國民黨立委陳超明被判七年八月，前國民黨立委廖國棟八年六月、前立委徐永明七年四月，前無黨籍立委趙正宇只被依逃漏稅捐罪判刑六月，併科罰金六萬元。案經上訴，高院本週五將開庭續審。

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