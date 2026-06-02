華爾街日報：習將培養鄭為總統大選旗手

國民黨主席鄭麗文昨在國民黨中央舉行訪美行前記者會。（記者王藝菘攝）

國民黨主席鄭麗文昨日啟程前往美國，展開為期兩週、被定位為「和平之旅」的訪問行程。鄭此次出訪，正值北京敦促華府重新思考其對台灣的支持之際，華爾街日報引述親近北京的消息人士報導，中國國家主席習近平已將籌碼押注在鄭的政治前途上，將她培養為國民黨在台灣二〇二八年總統大選的旗手，並期盼一個願意進行政治對話的政府，藉此推進中國所謂的「和平統一」。

中國可推進「和平統一」

報導指出，若鄭麗文當選總統，將能為習近平帶來十年的軍事施壓都無法達成的結果：一個準備好談判台灣未來的台北政府。

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鄭麗文所屬政黨傳統上支持與中國和解，她要傳達給美國聽眾的訊息是：台灣所運行的憲法，本就支持台灣與大陸同屬一個中國。鄭堅稱，是她而非現任民進黨政府，才是最能確保台海穩定的領袖。這個訊息與北京偏好的框架一致，並在美國對台北的安全承諾出現模糊之際傳達。

紐約智庫「外交關係協會」（CFR）亞洲研究員石可為指出，中國為了拉抬鄭麗文，下了很多功夫，如果鄭返台時能確保獲得美國高層接見，她就能在國內將自己塑造成唯一有能力同時應對北京與華府的人物。石可為在鄭麗文結束北京之行後於台北與她會面，並將在紐約為她主持一場閉門座談。

親近白宮人士：

鄭尚未達到見美高層門檻

然而，問題在於美國總統川普是否會配合。親近白宮的人士表示，鄭麗文不應期待能與政府高層官員會面；在現行的政策框架下，美國政府只有在認為外國反對黨領袖可能成為未來的政府首長時，才會與其接觸，鄭尚未達到這個門檻。

一直積極倡議台灣安全的美國國會「台灣連線」成員，可能會就台灣對自身軍事支出的承諾對她施壓。他們也可能警告鄭麗文，國民黨若表現出屈服於北京脅迫的跡象，將侵蝕美國國會對台灣的支持。

前國民黨立委、現任華府智庫「哈德遜研究所」客座研究員許毓仁表示，鄭麗文傳達「台灣的憲法應被視為一個中國原則」的訊息，在華府可能會被解讀為拖延對台國防支持的政治掩護，「我不會說鄭麗文是北京的代理人。但這在觀感上是有害的，而在華府，觀感往往會變成政策風險。」

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