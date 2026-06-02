綠委批鄭麗文附和中共統戰「養套殺」佈局

國民黨主席鄭麗文昨在國民黨中央舉行訪美行前記者會。（記者王藝菘攝）

促統中常委隨團訪美 「是否幫中共就近看管」

國民黨主席鄭麗文昨晚率團訪美，訪團成員之一的中常委勤彭蓁，不僅是全國台企聯常務副監事長和雲南昆明台商協會會長，過去更因曾高喊「兩岸能夠早日統一」引發批評。民進黨立委林楚茵昨質疑，鄭訪美附和中共統戰台灣的「養套殺」佈局，勤彭蓁難道是北京指定？是陪同訪問還是幫中共領導人習近平就近看管？

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林楚茵提問，鄭麗文赴美交流還是赴美交差？國民黨中常委這麼多位，偏偏帶上曾公開喊出「兩岸早日統一」、宣示要「落實習近平新時代中國特色社會主義思想」的勤彭蓁。

她進一步批判，鄭麗文訪美附和中共統戰台灣的「養套殺」邏輯，國民黨用民主基金會、僑委會資源搭舞台「養」關係；再以交流名義接觸台灣在美僑界「套」人脈；把中共最想輸出的敘事樣板直接帶進海外台灣僑界，抹殺台灣主體認同，附和中共敘事邏輯就是「抹殺」中華民國的存在，這不就是最典型的「養、套、殺」。

林楚茵批評，鄭麗文四月才赴中見習近平，如今轉身赴美，勤彭蓁難道是北京指定的？是陪同訪問還是幫習近平就近看管？鄭麗文赴美宣傳的，是台灣人定義的和平，還是「北京定義的躺平？」台美需要的是民主堅韌，不是鄭麗文暗埋的「統戰樣板」。

鄭：國民黨才能維繫兩岸和平

鄭麗文此行將赴舊金山、波士頓、紐約、華盛頓和洛杉磯，預計十六日返台。鄭麗文昨在國民黨中央舉行訪美行前記者會時指出，這次訪美希望能深化對兩岸和平、區域穩定的願望與努力，這不只是來自兩岸，更希望來自國際社會尤其是美國的支持。

鄭強調，她希望美國的朋友能不被過去民進黨長期的惡意誤導、錯誤訊息，累積一些對國民黨不實的誤解和成見，重新讓美國的朋友了解，國民黨才能維繫兩岸和平，不會讓美國陷入一個可以避免的戰爭，導致對美國國家利益的重大損害，同時也是在捍衛民主自由。

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