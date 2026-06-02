韓國瑜訪英期間「拒見IPAC」 范雲：國民黨怕得罪中共

民進黨立院黨團書記長、IPAC台灣共同主席范雲昨質疑，國民黨一直很擔心得罪中共，不願出席IPAC相關活動。（記者羅沛德攝）

立法院長韓國瑜上月九日至十七日率跨黨派立委訪問歐洲。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人暨執行董事裴倫德近日透露，韓訪英期間拒絕與IPAC會面，希望在IPAC框架外與國會議員接觸。韓國瑜昨受訪時則說，當時所有的行程都照表操課，完全照原定計畫，沒有一個漏掉的。

韓：行程按表操課

民進黨立院黨團書記長、IPAC台灣共同主席范雲昨指出，兩年前IPAC在台灣舉辦年會時，民進黨約有十位立委參與，民眾黨也有三至四位立委出席，國民黨卻沒有任何立委到場；國民黨起初聲稱未收到邀請，但IPAC秘書處表示，已三度發出邀請，更出示寄送給立法院長的公文，但國民黨後來就拒絕回答、不解釋為何不派人參加。

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「國民黨是否有來自中國的壓力？」范雲質疑，國民黨一直很擔心得罪中共，不願出席這個在全球重要的跨黨派國會外交組織；有許多國民黨立委曾私下表示他們不排斥參與，但最終沒有一位國民黨立委公開出席。

范雲表示，她與民眾黨立委陳昭姿是台灣IPAC共同主席，希望國民黨未來能積極參與IPAC活動，IPAC的大門一直為國民黨敞開，該組織主要討論對中政策，但未預設特定政治立場，各國議員也涵蓋不同的立場，包含左派、右派、親中、抗中等。

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