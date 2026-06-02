台捷、台帛近年實質合作大躍進 我攜手捷克協助烏克蘭重建

二〇二三年十一月，我國時任駐捷克大使柯良叡與捷克駐台代表史坦格簽署「有關建立促進烏克蘭重建關鍵基礎設施能量夥伴關係瞭解備忘錄」，合作協助烏克蘭重建淨水處理設施及氣電共生能源系統。（資料照）

捷克參議院議長韋德齊昨日率團搭機抵台訪問。外交部指出，在二〇二〇年八月底韋德齊首度率團訪台後，開啟了台捷政府雙方高層頻繁互動，也深化台捷兩國在國會、經貿、科技、學術、文化與觀光等領域的多項交流。

國會交流方面，外交部說明，捷克參議院多次通過友台決議，反對中國錯誤詮釋聯合國大會第二七五八號決議，並支持台灣有意義參與國際組織，持續為我國發聲。

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半導體合作上，台灣與捷克合作在布拉格設立的「先進晶片設計中心」（ACDC）於二〇二四年十月揭幕，由台灣外交部、國科會與工研院共同協助捷克培育半導體人才。台灣半導體資安解決方案公司振生半導體（Jmem Technology s.r.o.）今年四月也宣布成立捷克辦公室，並與捷克國家半導體聚落（CNSC）簽署戰略合作備忘錄。

觀光與文化交流方面，華航於二〇二三年開航首條台北─布拉格直飛航線；故宮博物院去年九月於捷克推出「故宮文物百選及其故事」特展，展出我國國寶「翠玉白菜」。

台灣與捷克也曾於二〇二〇年時，共同因應COVID-19疫情發表聯合聲明，建立防疫合作夥伴關係，二〇二三年簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，強化台灣與捷克雙邊醫衛合作。

此外，台灣與捷克也合作協助烏克蘭重建，我國時任駐捷克大使柯良叡與捷克駐台代表史坦格二〇二三年十一月簽署「有關建立促進烏克蘭重建關鍵基礎設施能量夥伴關係瞭解備忘錄」，合作協助烏克蘭重建淨水處理設施及氣電共生能源系統。

二〇二五年六月台捷再度簽署瞭解備忘錄，持續協助遭受俄羅斯戰爭侵略的烏克蘭建構電力能源供應系統韌性，並幫助烏國人民取得乾淨的飲用水。

我助帛琉 推動綠色大眾運輸

副總統蕭美琴六日將出訪友邦帛琉，台灣與帛琉過去的合作計畫多由國合會執行，目前執行中的計畫有水產計畫、禽畜產銷計畫、強化蔬果增產促進營養均衡計畫、強化沿岸漁業資源管理計畫，以及友好國家專業華語教師派遣案等。

外交部長林佳龍也曾率領台灣觀光旅宿、醫療及永續能源領域的企業代表，赴帛琉考察合作商機。外交部今年四月指出，將於帛琉引入我國電動巴士、充電樁及零碳船等智慧科技，讓帛琉成為區域首個綠色大眾運輸國度，打造優質、永續的觀光環境。

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