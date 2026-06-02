中國三奧步逼斷交 帛琉總統仍堅定挺台

賴清德總統二〇二四年十二月訪問帛琉，曾邀惠恕仁總統同登海巡署「雲林艦」並共同掌舵，象徵帶領兩國友好關係邁向繁榮未來。（總統府提供）

中國打壓我國外交空間無所不用其極，近年頻繁對我太平洋友邦帛琉祭出「觀光武器化」、網路攻擊及黑幫滲透等「三大威脅奧步」，妄圖逼迫帛琉與我斷交。不過，帛琉總統惠恕仁堅定挺台，不僅公開揭露北京當局作為，也多次重申帛琉不接受他人決定其友邦、堅定與台灣站在一起的立場。

惠恕仁：與中國處於戰爭狀態

惠恕仁曾數度透過國際媒體揭露，中國以「觀光產業武器化」為手段逼迫帛琉外交轉向。北京當局二〇一七年底頒布針對帛琉的團客旅遊禁令，打擊仰賴觀光的帛琉經濟，近年更以安全考量為由發布旅遊警示、切斷其客源。與此同時，中國祭出「一百萬名中國遊客」利誘帛琉與台灣斷交，但帛琉不畏強權，拒絕以邦交作為交換條件。

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中國也直接將觸手伸向帛琉的國安領域，帛琉二〇二四年遭遇大規模網路攻擊，超過二萬份政府機密資料外洩到暗網，內容涉及台帛往來機密及美、日的印太防衛部署，儘管中國矢口否認，但帛琉官方直指所有跡象顯示中國就是策劃者。更駭人的是，中國同年還在未通報情況下，試射洲際彈道飛彈直接飛越帛琉領空，迫使帛琉向美尋求愛國者防空系統的部署。

北京甚至透過黑幫勢力滲透當地，美國智庫「太平洋經濟學」二〇二五年報告示警，具中國背景的跨國犯罪集團，正以投資帛琉度假村與土地開發為掩護在當地註冊空殼公司，實則從事洗錢、賭博、詐騙等非法活動。這些集團被中共當局用來發展當地關係，暗中輸送資金與人員，甚至透過內容共享協議滲透當地媒體，並派遣中國支持的政黨「致公黨」遊說帛琉政府改變對台政策。

面對中國層出不窮的打壓奧步，惠恕仁總統挺台態度始終堅定不移，他曾挑明，帛琉持續受到北京威脅，「已與中國處於戰爭狀態」，與志同道合的國家建立夥伴關係才能對抗這種脅迫，並曾於來訪台灣時表示，面對任何試圖噤聲或孤立民主夥伴的行動，帛琉堅定地與台灣站在一起。惠恕仁今年更公開揭露，北京當局曾「非常直接地」要帛琉放棄對台灣的外交承認，「但帛琉不接受他人決定其友邦」。

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