台美國防部合作案3年4.7億預算 馬文君質疑「暴增」

國防部今年度編列三年四億七千萬元的「台美國防部共同合作評估案」（JFD）預算，遭國民黨立委馬文君質疑預算「暴增」、提議保留協商。（資料照）

顧立雄：執行案項增加

台美近年持續深化軍事合作，為此，國防部今年度公開預算除新編「國防政策專案會議」，更編列三年四億七千萬元的「台美國防部共同合作評估案」（JFD）預算，卻遭國民黨立委馬文君質疑預算「暴增」、提議保留協商；最終在民進黨立委協調下，改刪減、凍結六千萬元，經提書面報告後始可動支。

立法院外交及國防委員會昨繼續審查今年度國防部主管公開及機密預算。期間，針對軍方編列的上述JFD預算，馬文君質疑，台美合作或美方評估相關預算支出，國防部作戰室五年編二千多萬元、訓次室二年八千二百四十三萬元，相較之下，整評司一一二至一一四年各編四十一萬美元（約新台幣一二六九萬元），今年卻暴增至每年五百萬美元（約新台幣一．五四億元）、三年高達四億七千萬元，直言這數字不含武器裝備「真的是非常離譜」，要求條文保留協商。

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立委協商後刪凍六千萬

國防部整合評估司副司長史奇良說明，JFD案為台美國防部共同出資、聯合編組執行之重要專案，歷年評估結論皆納國軍演習驗證、裝備籌獲及專案計畫修訂依據，亦是美方軍售、軍援重要參考。今年因評估範疇、深度擴增，包括聯合作戰能力、新興科技戰力及全民防衛韌性等，我方也基於此實需，依據美方粗估報價編列預算。

民進黨立委王定宇指出，我國往年負擔計畫經費比率較低、約不及二五％，其餘由盟友協助支付；而今進入戰術、裝備需求等全面性盤點，以及與盟友後續緊密合作規劃，是攸關台美軍事合作一個非常重要的項目、「是硬體裝備建置起來、形成戰力之本」，提議酌砍、酌凍，將案子預算保留下來，強調台美軍事計畫合作越深，對我方安全越有幫助。

國防部長顧立雄則說明，此次因執行案項增加，所以要求提高我方分攤比例，希望立院僅刪減部分經費，後續可再與美方商量，但要先讓這個案能夠通過。經立委討論，召委陳冠廷最後宣告全案減列五千萬元、凍結一千萬元，國防部提書面報告並經同意後，始得動支。

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