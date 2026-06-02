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    首頁 > 政治

    解析美戰爭部長「香格里拉對話」演說 顧立雄：美印太戰略維持集體嚇阻、防衛分擔

    2026/06/02 05:30 記者黃靖媗、林哲遠／台北報導
    國防部長顧立雄昨日表示，美國仍維持其印太戰略「集體嚇阻、防衛分擔」。（記者羅沛德攝）

    國防部長顧立雄昨日表示，美國仍維持其印太戰略「集體嚇阻、防衛分擔」。（記者羅沛德攝）

    美國戰爭部長赫格塞斯五月三十日於新加坡「香格里拉對話」演說，未提及台灣。國防部長顧立雄昨日表示，赫格塞斯仍強調中國軍事擴張威脅，希望以實力嚇阻，顯然美國仍維持其印太戰略「集體嚇阻、防衛分擔」。

    顧：台灣會善盡維護和平責任

    針對赫格塞斯於演說中淡化台灣議題，是否代表美國對台立場改變。顧立雄昨日受訪表示，美國戰爭部長赫格塞斯仍有強調中國軍事擴張，對區域和平穩定造成的威脅，還是希望能夠以實力嚇阻可能對台海和平穩定構成的威脅。

    顧立雄認為，赫格塞斯也希望印太區域各國都增加國防預算，所以，很明顯的是，美國仍維持其印太戰略「集體嚇阻、防衛分擔」。台灣在第一島鏈的樞紐地位，站在第一島鏈防衛前緣，當然應該強化自我防衛能力。

    顧立雄也強調，台美軍事交流合作一向密切，國防部也會持續維持與美方互動，並善盡維護印太區域和平穩定的責任。

    陳冠廷：台美持續深化安全合作

    對於赫格塞斯的說法，立法院外交及國防委員會民進黨籍召委陳冠廷表示，台美關係與中美關係本就是彼此交織的長期戰略賽局，不能將其切割成互不相關的個別議題看待。國際政治的運作本質上是長期賽局，政策訊號、外交辭令與公開發言都會隨著情勢有所調整，但不應因為一場演說中是否提及特定字眼，就將其解讀為美國戰略方向出現根本改變。

    陳冠廷強調，在台美中長期賽局當中，仍有許多受到地緣政治與美國核心利益約束、短期內不會改變的結構性因素。台美之間持續深化的安全合作從軍售、聯合訓練、後勤維保，到各項安全交流與合作機制，相關工作都持續推進，並未因為個別公開談話而出現改變。

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