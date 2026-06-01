裴倫德：韓國瑜訪英期間「拒見IPAC」

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人、執行董事裴倫德近日透露，韓國瑜訪英期間，曾拒絕與IPAC會面。（記者塗建榮攝）

對中政策跨國議會聯盟創辦人透露 韓要求在IPAC框架外與國會議員接觸

立法院長韓國瑜五月九日至十七日率跨黨派立委訪問歐洲。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人暨執行董事裴倫德近日透露，韓國瑜訪英期間，曾拒絕與IPAC會面，希望在IPAC框架外與國會議員接觸。對此，韓國瑜方面尚無回應。

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韓國瑜方面尚無回應

IPAC曾於二〇二四年七月在台北舉辦年度峰會，並於會後宣布台灣正式加入，由民進黨立委范雲與民眾黨立委陳昭姿擔任創始共同主席。IPAC是以世界各國國會為主體的國際組織，需要國會中主要政黨取得共識，並由兩名不同政黨的國會議員作為該國代表擔任共同主席，才能申請加入。在二〇二四年前，由於國民黨及當時的民眾黨不願加入，台灣一直未能加入IPAC。

IPAC共同創辦人暨執行董事裴倫德近期訪台並接受本報專訪。他表示，IPAC始終對國民黨敞開大門，但遺憾的是，國民黨並未接受。他舉例，韓國瑜近期訪問倫敦期間，要求不與IPAC會面，但這很難達成，因為在台灣活躍、為台發聲的外國國會議員們多為IPAC成員。

IPAC對國民黨敞開大門 未被接受

裴倫德透露，二〇二四年IPAC台北舉辦年度峰會，他前後邀請了國民黨三次，甚至在邀請總統出席前，就先向國民黨發出邀請，均未收到回覆；不料，當IPAC年會揭幕後，國民黨卻說沒收到邀請。

裴倫德無奈表示，近年來IPAC多次向國民黨發出邀請，卻鮮少得到回應，國民黨試圖在IPAC框架外，與各國國會議員互動。他更透露，「我曾聽說，國民黨有規範禁止與IPAC接觸，甚至有國民黨立委試圖阻止台灣民主基金會提供資金予IPAC」。此外，藍營內部更廣泛流傳「IPAC收受巨額資金，以促成副總統蕭美琴訪問布魯塞爾」等不實謠言。

裴倫德認為，此類言論無助建立誠信關係，IPAC著眼未來，仍願意在對方方便時與國民黨人士會面。

談及如何看待與應對中國對歐洲國家的外交脅迫逐漸升級，裴倫德表示，北京試圖縮小台灣人在世界上的空間，不僅針對政府，也針對台灣人民。他認為，應對的最佳策略，就是展現世界對台灣的開放，表明歡迎台灣民眾參與各類活動。

裴倫德表示，雖然IPAC成員僅是國會議員，仍將盡其有限的手段，表明對台灣的歡迎，將持續向台灣政府高層代表遞出邀請，也希望能提高大眾對北京當局所作所為的認知。

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