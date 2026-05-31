馬英九覺得行動被限制 蕭旭岑：聽醫囑、維護公眾形象

蕭旭岑表示，馬英九認為很多行動受到限制，但他要聽醫囑和負責馬的形象，不讓馬做出錯誤決定傷人傷己。（資料照）

馬辦家變越演越烈，馬英九基金會前執行長蕭旭岑日前承認這一年來與前總統馬英九的關係非常不好，並透露因馬英九曾兩度要發「肯定賴清德放棄台獨立場」的臉書被他阻止，蕭說賴總統沒放棄，「你不能發」，兩人因此大吵一架。蕭表示，馬認為很多行動受到限制，但他要聽醫囑和負責馬的形象，不讓馬英九做出錯誤決定傷人傷己。

受馬英九委託處理蕭旭岑、王光慈財政紀律案的前國安會秘書長金溥聰曾表示，馬英九從去年六月開始就對這兩人的行為感到不安，會累積很多東西，講話非常大聲，但經他調查馬並沒有任何暴力行為。

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蕭：沒有賴放棄台獨新聞 才阻馬發文

蕭旭岑指出，馬英九在去年五月要發文肯定立法院長韓國瑜去祭孔，但事實上韓祭孔是在二〇二〇年，因此他不讓馬發，馬非常生氣。再來是去年八月和今年一月，馬在YouTube上看到相關影片要發「肯定賴清德總統放棄台獨立場」的貼文，他也否決，強調賴清德沒放棄台獨立場。

蕭旭岑認為，馬英九發文的時間點，也就是去年八月和今年一月，都沒有賴清德放棄台獨立場的相關新聞，所以才阻止馬發文。蕭所指相關事件的發生時間點，與金溥聰所說的「馬英九開始感到不安」的去年六月之後相符。

馬同問「聽誰的」 金溥聰：當然聽你的

金溥聰曾說，馬英九問他，「你要聽周美青的還是聽我的？」他身為幕僚，對馬說當然聽你的。蕭旭岑也表示，因為周美青曾說不要再讓馬英九公開活動，馬也問他同樣一句話，不過蕭表示自己聽醫生的，也覺得周美青的做法是為了馬英九好，他要負責馬的公眾形象，有損馬形象的事情他不會同意，兩人因此激烈衝突。

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