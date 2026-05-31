高中生憂TikTok、小紅書影響 總統：可能把中國侵略當好人

總統賴清德昨表示，若未能妥善處理TikTok、小紅書，台灣可能失去守護國家及民主的意志，甚至把中國當成是一個好人。（記者方賓照攝）

中國對台威脅加劇，總統賴清德昨強調，台灣面臨中國文攻武嚇挑戰，必須強化國防力量、經濟韌性，與民主陣營並肩，用實力達到避免戰爭的目標。賴也憂心，若未能妥善處理TikTok、小紅書，台灣可能失去守護國家及民主的意志，甚至把中國當成是一個好人。

賴：台灣恐失守護民主意志

賴清德昨天出席《今周刊》舉辦的「總統與青年論壇」，與來自全台各地的高中職學生近距離互動。賴表示，面對中國持續對台文攻武嚇及統戰滲透，政府將持續強化國防力量，透過年度預算及特別預算推動對外軍購與國防自主，同時提升經濟韌性，降低對單一市場依賴，深化與民主夥伴合作，以實力維護和平穩定。

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賴清德說，政府已盤點中國對台統戰滲透，涉及主權、國家認同、吸收間諜、利用交流進行統戰，以及對青年、台商工作的融合發展等五大面向，並提出相應修法與政策措施，相關法案已送立法院審議。

賴清德提到，台灣在國際社會也會平衡中國說法，說明聯合國第二七五八號決議並未處理台灣主權地位問題，並重申中華人民共和國從未統治過台灣，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣也不屬於中華人民共和國一部分。

此外，康橋中學的學生提案指出，TikTok、小紅書等中國平台恐削弱台灣人的民主認同，建議透過媒體素養教育重塑民主防線。賴清德對此深表同感及佩服，直言「這是一個非常嚴肅的問題」，因為過去思考相關議題，僅止於技術面要如何減少或阻止，但學生提議在學校上課時透過論證導向、以古證今，讓孩子理解到真正的台灣，不受TikTok與小紅書日以繼夜、不斷地灌輸錯誤理念。

賴清德強調，如果沒有一個妥善的方式，假以時日，「台灣可能就沒有守護民主的意志了，會把中國當做是一個好人，他要併吞我們、要侵略我們，我們會認為他是一個好人、對台灣不會有危險。」賴也當場指示，希望文化部或教育部，可針對這種思辨的教學方式善加利用。

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