學子問政黨分歧》賴清德：見面三分情 盼朝野共商國事

總統賴清德昨出席青年論壇，與青年學生交流分享，並合影留念。（記者方賓照攝）

出席青年論壇 籲各黨派「國家利益優先、人民福祉為上」

朝野競合成為青年學子關注焦點。總統賴清德昨面對高中生提問如何化解政黨分歧時表示，民主政治難免政黨競爭，但也應有合作機會，他今年春節期間邀五院院長茶敘交流，希望透過「見面三分情」的輕鬆互動逐步緩和緊張氛圍，他一直期盼能讓朝野坐下來共商國事。

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邀在野聽取國安報告 可惜未能成局

賴清德昨天出席青年論壇，接受直球對決的犀利提問。學生詢及目前國內政治分歧，如何讓不同黨派一起坐下來好好談。賴清德回應，讓朝野坐下來共商國事一直是他期盼的事，「這不僅對我來講比較輕鬆，對國家也是比較好」。

賴清德透露，過去為因應外力威脅嚴峻，他曾主動邀請在野黨到總統府聽取國安報告，很可惜最終未能成行。他也曾在朝野衝突激烈時召集五院院際協調，儘管五院院長皆基於國家利益抽空出席，但囿於當前朝野環境，各院院長回去後往往「無法執行」協調結果；即便立法院長韓國瑜有其想法，也不見得能得到政黨的支持。

賴清德強調，未來仍會持續朝此方向努力，呼籲各黨派未來能以「國家利益為優先、人民福祉為上」，大家一起做正確的事情，讓國家能夠保持穩定發展。

高中職免學費等政策 推動教育平權

此外，彰化女中、精誠高中學生提案關切教育資源城鄉差距議題。賴清德表示，他出生位處偏鄉的新北萬里，因此深有同感，為了推動教育平權，政府推出高中職免學費、私立大專院校學雜費補助等政策，對於弱勢家庭的補助、學貸減免等問題，現行政府也陸續提出政策因應。

賴清德說，先要解決教育平權問題，第二要推動健康平權、第三要推動交通平權，第四則要推動產業平權等，後續也會再請教育部進行研議。

高雄鳳新高中學生提案探討人工智慧（AI）相關制度與課程。賴清德說明，台灣已通過「AI基本法」，透過法制的健全、落實AI民主，確保每一個人接觸人工智慧、學習機會是均等的。賴也提醒，必須正視AI可能帶來的負面影響，需要事先防範，例如若太早或全盤導入恐喪失學習機會，後續將由相關部會及專家研究。

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