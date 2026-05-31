為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    學子問政黨分歧》賴清德：見面三分情 盼朝野共商國事

    2026/05/31 05:30 記者陳政宇／台北報導
    總統賴清德昨出席青年論壇，與青年學生交流分享，並合影留念。（記者方賓照攝）

    總統賴清德昨出席青年論壇，與青年學生交流分享，並合影留念。（記者方賓照攝）

    出席青年論壇 籲各黨派「國家利益優先、人民福祉為上」

    朝野競合成為青年學子關注焦點。總統賴清德昨面對高中生提問如何化解政黨分歧時表示，民主政治難免政黨競爭，但也應有合作機會，他今年春節期間邀五院院長茶敘交流，希望透過「見面三分情」的輕鬆互動逐步緩和緊張氛圍，他一直期盼能讓朝野坐下來共商國事。

    邀在野聽取國安報告 可惜未能成局

    賴清德昨天出席青年論壇，接受直球對決的犀利提問。學生詢及目前國內政治分歧，如何讓不同黨派一起坐下來好好談。賴清德回應，讓朝野坐下來共商國事一直是他期盼的事，「這不僅對我來講比較輕鬆，對國家也是比較好」。

    賴清德透露，過去為因應外力威脅嚴峻，他曾主動邀請在野黨到總統府聽取國安報告，很可惜最終未能成行。他也曾在朝野衝突激烈時召集五院院際協調，儘管五院院長皆基於國家利益抽空出席，但囿於當前朝野環境，各院院長回去後往往「無法執行」協調結果；即便立法院長韓國瑜有其想法，也不見得能得到政黨的支持。

    賴清德強調，未來仍會持續朝此方向努力，呼籲各黨派未來能以「國家利益為優先、人民福祉為上」，大家一起做正確的事情，讓國家能夠保持穩定發展。

    高中職免學費等政策 推動教育平權

    此外，彰化女中、精誠高中學生提案關切教育資源城鄉差距議題。賴清德表示，他出生位處偏鄉的新北萬里，因此深有同感，為了推動教育平權，政府推出高中職免學費、私立大專院校學雜費補助等政策，對於弱勢家庭的補助、學貸減免等問題，現行政府也陸續提出政策因應。

    賴清德說，先要解決教育平權問題，第二要推動健康平權、第三要推動交通平權，第四則要推動產業平權等，後續也會再請教育部進行研議。

    高雄鳳新高中學生提案探討人工智慧（AI）相關制度與課程。賴清德說明，台灣已通過「AI基本法」，透過法制的健全、落實AI民主，確保每一個人接觸人工智慧、學習機會是均等的。賴也提醒，必須正視AI可能帶來的負面影響，需要事先防範，例如若太早或全盤導入恐喪失學習機會，後續將由相關部會及專家研究。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播