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    首頁 > 政治

    諷習近平惹禍？喜劇俱樂部遭潑糞 陸委會：堅定反制跨境鎮壓

    2026/05/31 05:30 記者鍾麗華、鄭景議／台北報導
    台北市知名喜劇俱樂部喜劇「卡米地」，廿九日遭人投擲由白漆混合糞便的「屎漆彈」。（記者鄭景議翻攝）

    台北市知名喜劇俱樂部喜劇「卡米地」，廿九日遭人投擲由白漆混合糞便的「屎漆彈」。（記者鄭景議翻攝）

    卡米地喜劇俱樂部廿九日遭郭姓男子丟擲自製的「屎漆彈」，由於當日演出內容與中國國家主席習近平有關，且演員之一的黃逸豪曾表演「習近平貫口」，懷疑與中共「跨境鎮壓」有關。對此，陸委會昨表示，政府絕不容忍任何暴力或滋擾事件，危害社會治安與秩序，更堅定反制任何境外敵對勢力藉任何形式對台進行跨境鎮壓。

    警逮兩嫌 將釐清犯案動機

    台北市警中山分局獲報後展開追查，前晚先逮捕騎車接應的二十多歲蔡姓共犯後，昨日中午再循線將主嫌卅五歲的郭姓電梯維修工逮捕到案，郭雖供稱是因買不到知名脫口秀門票才憤而犯案，但警方檢視郭男手機發現已被格式化，懷疑另有隱情，先將兩人依毀損、公然侮辱及恐嚇等罪嫌移送台北地檢署偵辦，並持續釐清犯案動機。

    當天卡米地的主秀為相聲演員黃逸豪的節目「相聲失控」。黃逸豪曾因表演嘲諷習近平的段子爆紅。卡米地喜劇俱樂部受訪表示，近期沒有與人結怨，推測郭男的犯案動機，疑似與演出內容諷刺習近平有關。

    卡米地喜劇俱樂部遭丟「屎漆彈」，手法與香港在台人士近年遭潑糞、潑漆的情況高度相似，是否代表中共「跨境鎮壓」對象已擴及一般台灣民眾？陸委會對此表示，政府絕不容忍任何暴力或滋擾事件，危害社會治安與秩序，更堅定反制任何境外敵對勢力藉任何形式對台進行跨境鎮壓。政府有關機關對此案相當重視，已透過跨部會平台合作進行瞭解，並依後續查處事證展開偵辦工作。政府呼籲國人，遇有人身安全或暴力威脅，請立即與治安機關聯繫，尋求協助。

    警方調查，郭男自稱平時喜歡觀看抖音與YouTube的脫口秀，尤其是搞笑、愛情為主的脫口秀，但不喜歡政治性議題的脫口秀。前晚，郭男搭乘蔡姓友人的機車到台北市復興北路上的卡米地附近，郭男下車後步行前往卡米地，並拿出預藏的白漆加糞便的自製混合彈，朝俱樂部地下一樓與一樓各丟一發，造成俱樂部內外地面、窗戶及牆壁慘不忍睹，現場更有數名觀眾與工作人員中彈，現場散發濃烈惡臭。

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