翁曉玲連提7組織修法 首長代理限6個月》 學者批擴權 有侵犯人事權之虞

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

人事提名權再掀朝野鬥法，國民黨立法委員翁曉玲提案修法，要求將司法院、中選會等七個機關的代理首長任期限制在六個月內。對此，民進黨立委與學者都批評，這是國會擴權法案，凌駕並剝奪其他憲政機關的人事權，進而導致國家機關運作癱瘓常態化。

前中選會主委、憲政學者陳英鈐直言，這些修正草案確實涉及國會擴權，且有侵犯總統人事權之虞。立法院不應因對政策不滿而拿人事權出氣，限制代理期限只會拉高政治對抗，若不滿總統政策，在野黨應走「倒閣」這條憲政正道。

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陳英鈐指出，人事權是最核心的行政權，本來就是總統或行政院的職權。大法官在釋字六一三號針對NCC委員的問題釋憲時就有講過，立法院的同意權只是制衡權，但現在卻演變成「實質剝奪或逕行取而代之」，這樣修法違背釋字六一三號解釋意旨，有待斟酌。

批藍一面封殺人事一面又限制代理

綠委：把國家推向機關停擺的風險

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪指出，依據憲法規定，人事權屬於行政權，立法院行使的是同意權、而非人事任用權。立法院未能履行合理的審查職責，透過延宕與杯葛手段拒絕行使同意權，已屬怠忽憲政職責，如今竟進修法干預行政權的任用。

吳思瑤說，在野黨對人事權的限縮都有層層遞進的脈絡可循。第一階段是刪除個別機關，例如國家通訊傳播委員會（NCC）與公共電視的「延任條款」，使其在未能順利產生新任人選時陷入運作僵局；第二階段是強制要求總統或行政院，在特定期限內提出任用人選；第三階段則是全方位限制代理首長任期不得超過六個月。

民進黨團副幹事長陳培瑜也說，國民黨這項修法真正的問題，不在六個月或幾個月，而是他們一方面封殺人事同意權，一方面又限制代理機制，等於是把國家推向機關停擺的風險。任何修法都不能違背憲法維持國家機關正常運作的精神。若國民黨真的關心制度，就應該回到憲政責任，好好審查人事案，而非把機關停擺的責任推給別人。

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