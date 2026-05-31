翁曉玲連提7組織修法 首長代理限6個月

總統府提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥接檢察總長，日前遭立法院否決，府方隨後指派徐錫祥代理檢察總長一職。（資料照）

立法院接連封殺司法院大法官等多項人事案，相關職缺處於代理狀態。國民黨立委翁曉玲近日發動一系列修法，劍指司法院、考試院、監察院、檢察總長、中選會、公平會、NCC等七個單位，要求由總統或行政院長指定的代理機關首長，期限不得超過六個月、且不得再代理，呼籲儘速完成正式人事提名與任命程序。

劍指司法院、檢察總長等單位 全數付委審查

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回顧近年重要機關人事案，司法院方面，自前院長許宗力等七位大法官於二〇二四年十月底任期屆滿後，總統賴清德先後提出兩波人選名單，皆被藍白立委挾人數優勢全數封殺，目前由總統核示的大法官謝銘洋代理司法院長至今。

國家通訊傳播委員會（NCC）方面，立法院除修法刪除延任條款，並於去年十一月否決所有被提名人，行政院指定現任委員陳崇樹代理主委。前檢察總長邢泰釗今年五月七日任滿，總統府補提名的最高檢察署主任檢察官徐錫祥，日前遭立法院否決，府方隨後指派徐錫祥自五月八日起代理檢察總長一職。

對此，翁曉玲近日一口氣提出「司法院組織法」、「考試院組織法」、「監察院組織法」、「法院組織法」、以及「中央選舉委員會組織法」、「國家通訊傳播委員會組織法」、「公平交易委員會組織法」等七項修正草案。立法院會廿九日已將前述草案，全數交付委員會審查。

翁曉玲提案指出，考量代理制度屬暫時性、過渡性的人事權宜措施，並為避免長期代理取代正式任命，正副院長、正副主委同時出缺，或是不能行使職權時，代理院長或主委的期限不得逾六個月。

翁曉玲並進一步要求，為避免反覆指定特定者長期代理職務，形成變相常態代理，架空立法院人事同意權的憲政功能，明定卸任代理者不得再代理，以督促行政院等憲政機關儘速完成正式人事提名與任命程序，確保持續穩定運作，並維護權力分立與人事同意權的憲政秩序。

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