蓋變電所爭議 議員︰台電2002年要市府留地

台電2002年就發文給台北市政府都發局，提醒因應未來發展預留變電所。（立委吳思瑤提供）

蔣萬安稱台電拖16年 吳思瑤︰市府遲了23年 何孟樺︰蔣用政治口水掩蓋無能

針對外界批評北市府處理輝達入駐北士科用電問題不夠重視、本末倒置，台北市長蔣萬安昨在議場答詢時表示，台電在二〇一〇年都市計畫公告十六年後，才急急忙忙說要蓋變電所，且都市計畫明載要求是地下化，納悶台電為何提出地上型方案；立委吳思瑤則隔空回批，北市府不要再扯十六年台電不做，台電早在二〇〇二年就曾提醒北市府要預留變電所用地，難道要說北市府遲了廿三年。市議員何孟樺表示，在產業發展問題上，台電是供電方，廠商是用電方，市府是規劃方，市府老是用輿論管理取代市政治理，根本是用政治口水掩蓋無能事實！

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何︰16年前還沒人知道AI產業

何孟樺表示，十六年前，土地還沒徵收完成，洲美平原南部仍舊是聚落與違章工廠，還沒人知道AI產業，連北士科的公共管線都是到二〇二三年才竣工。這樣低度開發的土地，為什麼市府會認為當時就該有一座超高壓變電所？

台電因應輝達進駐北士科帶動AI產業用電需求大增要蓋永久型變電站，自去年五月提出申請後，與市府一直就地上或地下興建無法達成共識，直至廿七日輝達執行長黃仁勳在員工大會致詞多次強調電力需求；當晚市府就宣布與台電達成半地下化折衷方案。在野議員質疑市府過去一年延宕，林延鳳從會議資料發現，對接的竟是管公車的公共運輸處，而非負責產業、電力的產發局，也沒有府級單位跨局處協調，批市府本末倒置、不重視。

公運處︰本來就要找地主協商

國民黨籍議員汪志冰昨在議會市政總質詢要求市府說明由公運處協調是不是本末倒置等；公運處長李昆振說明，土地是公運處的交通用地，有一百七十輛公車在上面，台電要蓋變電所，都要找地主協商，會議有邀請產發局、公車業者等相關單位參加。蔣萬安說，台電在都市計畫公告十六年後，急急忙忙說要蓋變電所；且都市計畫明定是地下型，台電卻提出地上型方案。

吳思瑤︰市府該主導 卻怪提醒的人

吳思瑤說，不要再扯十六年台電不做，早在二〇〇二年馬英九擔任市長提出「台北知識經濟產業園區計畫案時」，台電就發文提醒市府預留變電所用地，如同去年五月獲知輝達要進駐提醒北市府一樣。二〇一〇年，前市長郝龍斌送出區段徵收計畫確定做科學園區時，也有再度提醒。北市府該主導的事，卻來怪提醒的人。

林延鳳︰經同意採地上設置 不違反都計

林延鳳對蔣萬安以「都市計畫」為由推託市府行政怠惰直批莫名其妙；根據今年二月廿四日會議紀錄，都發局對變電所設置方案表示，北士科細部計畫載明變電設施以地下化設置為原則。「惟經交通局及用地主管機關同意，則改採地上設置方式不違反都市計畫書圖指定目的使用」。

根據2月24日的會議討論變電所設置方案，都發局表示，經交通局及用地主管機關同意，改採地上設置方式不違反都市計畫書圖指定目的使用。 （台北市議員林延鳳提供）

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