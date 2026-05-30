洪毓祥曾因兼職未申報 被資策會拔官

民眾黨立委洪毓祥曾任職資策會軟體技術研究院副院長代院長，後因「長期兼職未依規定申報」遭拔官。（資料照）

因近來向經濟部產發署索取無人機採購案「過於詳細」而惹議的民眾黨立委洪毓祥，其實是位「科技立委」。他擁有交通大學資訊工程學系碩士、澳門科技大學商學院工商管理博士等亮眼學歷，也曾任職資策會軟體技術研究院副院長代院長，後因「長期兼職未依規定申報」遭拔官；他也是新竹市長高虹安在資策會時的直屬主管，算是會裡的「名人」之一。

高虹安任職資策會時直屬主管

洪毓祥長期在資策會負責軟體技術研發與地方創生，與資訊業互動頻繁，當時是被檢舉未依兼職申報程序，擔任民間科技公司、資訊新創企業等顧問職務或董事；後被免除主管職務，從副院長變成資深研究員。

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洪：兼職屬產業輔導 無刻意隱瞞

他當時主張，這些兼任職務本質上屬於「產業輔導」與「技術交流」，是基於協助國內資訊新創發展、促進產學合作的初衷才參與，並非刻意隱瞞或藉此謀取不當私利。

但因拔官事件發生在二〇二二年高虹安當選新竹市長之後，被影射是政治因素而秋後算帳；資策會隨即澄清，洪毓祥被免除主管職務是因他「長期兼職未依規定申報」，絕無選後算帳。

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