民眾黨立委洪毓祥索無人機標案細節 官員：恐釀國安漏洞

民眾黨立委洪毓祥國會辦公室發出索資通知單，要求提交無人機採購案的廠商名單，及其產品結構和關鍵零組件等材料清單。 （記者陳政宇翻攝）

洪稱要查「非紅供應鏈標準」 防杜「小吃店得標」荒唐事

民眾黨立委洪毓祥近日向經濟部產業發展署索資，除要求提供一一四年至一一五年度無人機採購案的得標及規劃招標廠商名單，還鎖定產品結構及關鍵零組件等材料清單。官員憂心，這是否探尋各公司營業秘密，也可能讓政府採購到的無人機暴露弱點，成為未來國家安全的漏洞。據透露，農業部、內政部、國發會等部會也都收到類似索資。

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洪要求提供產品結構、關鍵零組件等清單

洪毓祥澄清說，索資是要了解民進黨政府當前大推的無人機產業鏈，是否符合「非紅供應鏈」要求標準，同時確認無人機標案中是否有非無人機專業廠商得標，防杜「小吃店得標快篩標案」、「茶葉行標到國防部資安標案」、「馬桶商標到國防部子彈供應標案」等荒唐事。

洪毓祥國會辦公室五月十八日向經濟部產業發展署發出索資通知單，說明因問政需要，要求針對「無人載具產業發展統籌型計畫」一案，在五月十九日前提供資料。

洪毓祥辦公室要求提供，產發署所整合各政府機關及國營事業於一一四至一一五年度，所有已決標、招標中或規劃採購中的無人機採購案得標廠商名單，及其產品結構第一至三層的主要材料清單（BOM表）。並特別點名，清單內容包括機身、馬達、電池，以及飛控、通訊、定位晶片等「三晶二軟」關鍵零組件，內含製造商、廠牌及原產地等資訊。

對此，一名政府知情人士評估，立委問政索取資料可以理解，除了涉及機敏資料外，本可基於政府資訊公開法的精神提供，但像洪毓祥這樣要求揭露到所有零組件的廠商細節，讓人疑惑是不是探尋各公司營業秘密？更危險的是，可能會讓政府採購到的無人機暴露弱點，成為未來國家安全的漏洞。

另有不具名立委質疑，洪毓祥特別指定招標中或規劃採購的廠商名單，以及其產品和材料細節等資訊，讓人懷疑目的不單純。

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