馬英九基金會提告 王光慈母嗆馬：有沒有人性

前馬英九基金會執行長王光慈的母親，昨發表公開信痛斥馬英九「還有沒有人性」？（王光慈提供）

馬英九基金會昨對前執行長蕭旭岑、王光慈提起刑事告訴。王光慈的母親以一封公開信痛斥前總統馬英九「還有沒有人性」？指自己生養女兒四十多年，和先生從沒叫她下跪磕頭；王光慈憂鬱症惡化還兩度尋短差點失去她。她會向台北市勞動局舉報職場霸凌，也會循司法管道尋求救濟。

王母：將向北市勞動局舉報職場霸凌

王母表示，王光慈二〇二四年四月從醫院回來患上憂鬱症，更遭逢被迫下跪磕頭、掐脖攻擊等令人髮指的對待，「我生我養四十多年的女兒，連我和她已逝多年的爸爸都沒叫她下跪磕頭，是在怎樣的情境下受到多大的壓力和委屈，對您下跪磕頭？」

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王母控訴，王光慈診斷證明書明明寫著「嚴重激動焦慮及疑似過度換氣」，馬英九的部屬居然發聲明說王是因為飲酒過量發生換氣過度症狀，「這是出自您授意的稿子嗎？到底還有沒有人性？」一連串的打擊讓王光慈的憂鬱症急遽惡化成重度，至還兩度尋短，「差一點就讓我失去了她」。

王母說，她最後悔的事，就是當時沒有堅持要女兒辭職，因女兒說馬的健康出了問題，已經答應馬家人要盡力照顧，實在不忍一走了之。即使馬英久貴為前國家元首，但為了保護女兒，她只能向台北市勞動局舉報職場霸凌，也會循司法管道尋求救濟。

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