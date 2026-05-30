蕭旭岑自爆 阻馬英九發文肯定賴清德放棄台獨

前馬英九基金會執行長蕭旭岑昨受訪坦言，「我承認這一年來跟馬總統的關係非常地不好」，因為馬英九半年內兩度要發「肯定賴清德放棄台獨立場」的臉書遭他阻止，因為如果發出去，全世界都會知道馬英九有問題。（資料照）

前總統馬英九控訴前馬英九基金會執行長蕭旭岑、王光慈二人涉嫌背信、侵占，馬英九基金會昨向檢方提起刑事告訴。蕭旭岑昨受訪坦言，「我承認這一年來跟馬總統的關係非常地不好」，因為馬英九半年內兩度要發「肯定賴清德放棄台獨立場」的臉書遭他阻止，因為如果發出去，全世界都會知道馬英九有問題。

「若發文 全世界都知道馬有問題」

蕭旭岑表示，馬英九感受到行動受到限制，是因為認為很多事情他不讓馬做。例如馬英九去年五月要發文肯定立法院長韓國瑜去祭孔，但事實上是二〇一九年，因此他不讓馬發，馬非常生氣。再來是去年八月和今年一月，馬要發「肯定賴清德總統放棄台獨立場」，他們為此大吵一架，他直言賴沒放棄台獨立場，但馬說看YouTube有。

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蕭旭岑說，還有夫人周美青說馬英九不能再有公開活動，他告知馬，馬也大怒，「你是聽她的還是聽我的？」他說：「對不起，我聽醫生的，我是你的幕僚，我要負責你的公眾形象。如果對你公眾形象有損的事情，就算你堅持，我也不會同意」，因此與馬有非常激烈的衝突。

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