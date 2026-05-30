蕭旭岑稱台商怕賴政府查水表》林楚茵：合捧現金是2023年10月 蕭明顯是鬼扯

民進黨立委林楚茵批評，蕭旭岑收錢時大選尚未結束，且非候選人依法不得收受政治獻金，質疑此舉違反陽光法案，呼籲相關單位徹查是否違反申報規定、以及境外勢力介選等情事。（資料照）

馬英九基金會昨對前員工蕭旭岑和王光慈提起背信、侵占等刑事告訴，蕭則稱台商因擔憂賴總統執政而轉為個人捐贈。對此，民進黨立委林楚茵批評，蕭旭岑收錢時大選尚未結束，且非候選人依法不得收受政治獻金，質疑此舉違反陽光法案，呼籲相關單位徹查是否違反申報規定、以及境外勢力介選等情事。

籲查是否違反申報規定、境外介選

馬辦金流爭議延燒，林楚茵受訪質疑，蕭旭岑收受台商韓螢煥現金的時間點為二〇二三年十月，二〇二四年的總統大選尚未投票，蕭的說法在時間順序上完全不合邏輯，明顯是鬼扯，「賴給清德」轉移焦點，否則就是瞧不起當時的國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康。

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林楚茵說，根據現行陽光法案，收受政治獻金必須依規定進行申報，馬英九當時並非候選人，依法不具備收受政治獻金的資格；若該筆款項屬於個人贈與，馬英九知情並要求公款公用，同樣也涉及嚴重的「收紅錢」問題，呼籲不應該以政治口水規避交代資金來源。

對於韓螢煥所屬「台灣同胞投資企業聯誼會」，林楚茵指出，台企聯是隸屬於中國國台辦，帶有特定政治任務與兩岸統一目的的統戰團體，與台灣一般的工商團體性質完全不同。

林楚茵說，檢調近年陸續偵辦並起訴多起中國透過物資、快篩試劑等方式介入台灣選舉，過去司法判例的接觸層級多為立委、縣市議員候選人，若此次資金確實流入前總統身邊人員、甚至前總統本人，相關單位應徹查是否違反申報規定及境外勢力介選等情事。

律師黃帝穎亦指出，蕭旭岑原說「不碰錢」，但被揭發手捧百萬元照片打臉後，辯稱是馬總統卸任禮遇結束，代馬收捐款；這又被前國安會秘書長金溥聰提出「時間序」及「馬英九帳戶」雙打臉，禮遇結束是二〇二四年，蕭的謊言再次被戳破。

黃帝穎說，蕭旭岑辯稱收錢是捐給馬英九私人，但金溥聰不只清查基金會帳戶，也確認馬的帳戶沒有這筆款項入帳，蕭旭岑明顯涉犯「刑法」公益侵占罪一年以上七年以下徒刑、及背信罪五年以下徒刑。

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