2023年10月與韓螢煥合捧現金》蕭旭岑：台商怕賴政府查水表 不願入帳

前馬英九基金會執行長蕭旭岑與台商韓螢煥手捧現金合照，質疑為何該筆金額沒有入帳？蕭旭岑昨天接受專訪表示，他當天收到錢晚上就交給處理財務的王光慈。（資料照）

前國安會秘書長金溥聰日前公開前馬英九基金會執行長蕭旭岑與台商韓螢煥手捧現金合照，質疑為何該筆金額沒有入帳？蕭旭岑昨接受專訪直言，這指控是要毀滅他和傷害國民黨，蕭強調他收到錢當晚就交給王光慈，馬英九的帳和私帳都是「家臣」王光慈在處理，「我從沒跟馬英九討論過錢」。

反嗆金溥聰 「毀滅我和傷害國民黨」

蕭旭岑表示，很多同仁會碰到支持馬英九的熱心民眾到基金會樓下說要捐錢，馬英九與一些熱心幫助他的婦女領袖吃飯時，也會獲捐現金幾十萬元。「我們的程序是只要拿到錢，都要立刻交給負責財務的同事王光慈，重點是在於這個錢要怎麼處理」。

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蕭旭岑指出，「王光慈很明確的告訴同事，這些錢只要是捐給基金會一定要入帳」，要開收據給捐錢的民眾，讓他們可以抵稅。但有些人不希望曝光、顯示在捐款的名冊上，後來他去問王光慈，就算要用無名氏登載，但不管是王光慈還是馬辦主任去存，他們沒有那麼多財產要怎麼存？必須要註明說這是誰的捐款。

蕭旭岑提到，二〇二三年台商秋節餐會之後，陸續有台商捐款，大部分都有入帳，但詢問韓螢煥，他就說「我不要」。有一個關鍵點是二〇二四年賴清德當選總統，許多台商怕被「查水錶」，不敢捐給基金會，就捐給馬英九個人。他非常不能認同用「紅錢」去質疑這些台商。應該要思考為什麼台商不敢捐給基金會，變成只能用饋贈的方式捐給馬英九個人，就是因為政治壓力。

蕭表示，到了二〇二四年二月，王光慈跟他說，有些捐款如無法開收據就要退給捐款者，但聯繫這些人都不要退，剛好馬英九的總統禮遇要結束了，沒禮遇後會差非常多，王光慈就建議由他來詢問馬英九要怎麼處理，因此他們在二〇二四年三月十五日的會議提出。會議記錄有提供給調查小組，所以調查小組會做出清白的結論不是沒道理。

蕭旭岑說，王光慈是超級大馬粉，「我跟她不一樣，她真的是馬總統的家臣，不然的話為什麼私帳都給她管？而且很多都是她跟馬總統在討論」。這幾年他主動不參與有錢的事情，王光慈跟馬怎麼去運用這些錢他都不管，他只管對外發言與論述。「我是把自己當成馬總統的部屬，我也不跟他的家人互動，我沒有跟周美青夫人講過一句話」。雖然這件事情對他傷害很大，但他的感情受創不像王光慈那麼深。

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