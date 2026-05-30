馬辦家變延燒》蕭旭岑：如有不法 願辭國民黨副主席

國民黨副主席蕭旭岑昨被問到是否會考慮「請假停職」，他表示，如果有任何不法，「我願意辭去國民黨副主席」。（資料照）

謝龍介建議向鄭麗文「請假停職」 事件勿上綱到國民黨鬥爭

馬英九基金會昨對前執行長蕭旭岑、王光慈提起侵占、背信等刑事告訴。對此，國民黨立委謝龍介建議副主席蕭旭岑「請假停職」，不要讓基金會的事上綱到國民黨鬥爭；蕭旭岑回應說，如果有任何不法，「我願意辭去國民黨副主席」，現階段，他會向黨主席鄭麗文報告，之後再對外說明。

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馬基金會提告 蕭：是一個悲劇

蕭旭岑表示，他對提告感到非常遺憾，強調自己問心無愧、謹守本分。並質疑基金會的董事會沒有決議，要怎麼送司法？這件事在程序上、法律上的疑義，他覺得需要釐清。

謝龍介昨表示，此案純屬基金會內部帳目問題，各界切勿渲染成與國民黨有關。由於該案屬公益款項，既然目前帳沒辦法對清楚，他尊重馬讓司法釐清的決定，但國民黨目前正全力迎戰九合一大選，此事與黨內毫無關係，建議蕭旭岑向鄭麗文請假，先回去基金會把帳目對清楚。

蕭旭岑則指出，這件事走到對簿公堂，「我認為傷害最重的一定是馬英九總統」、「我只能說這件事是一個悲劇」。但此事關乎他的清白，對他是很大的打擊，所以他必須堅強面對，也會坦坦蕩蕩地向相關方面說明。

蕭認為，此事牽涉到許多面向，馬英九在台北地方法院的「輔助宣告」也是一個重要的面向。他最初堅持的原則就是希望能夠保護到馬英九，所以無論這件事怎麼發展，希望馬不要再受到刺激。

蕭也說，他不知道是什麼原因，有心人士要造成這樣的結果，不惜犧牲馬英九，明知道馬的狀況是如何，也知道馬的判斷力或對一些事情的看法也不同以往，可是還是要讓馬持續提刀往前衝，「我覺得這是非常不道德，這對馬英九其實都是有傷害的」。

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