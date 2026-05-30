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    首頁 > 政治

    無懼中國警告 加拿大巡防艦獨自通過台海

    2026/05/30 05:30 記者方瑋立／綜合報導
    加拿大國防部長麥根第稍早重申，加方視台海為「國際水域」，依「聯合國海洋法公約」，軍艦等船舶無需獲沿岸國批准即可自由通行。（美聯社檔案照）

    加拿大國防部長麥根第稍早重申，加方視台海為「國際水域」，依「聯合國海洋法公約」，軍艦等船舶無需獲沿岸國批准即可自由通行。（美聯社檔案照）

    航行時機逢中國外長訪加前夕

    加拿大國防部昨證實，海軍巡防艦「沙洛鎮號」（HMCS Charlottetown）上週已單獨穿越台灣海峽。此次航行時機極為敏感，恰逢中國外交部長王毅睽違十年訪加前夕，且無視中國駐加使館的警告，展現出加國當局在尋求與北京擴大經貿合作之際，仍堅定捍衛國際水域自由航行權，不向北京不合理要求妥協的強硬立場。

    堅定捍衛國際水域自由航行權

    中央社報導，加拿大國防部發言人普林昨在聲明中表示，「沙洛鎮號」於廿二日執行例行性台灣海峽通行任務，並於廿三日完成航程。此次行動由加國軍艦獨立進行，未與其他盟國艦艇同行。

    外媒報導指出，加國國防部原本未主動證實此事，直到媒體詢問三天後才作出回應。外媒也揭露，「沙洛鎮號」五月中旬曾赴越南峴港進行四天的友好訪問，隨後關閉自動識別系統，從公開的船舶追蹤網站上消失逾一週，直到週四才由開源情報研究員發現於朝鮮半島以南現蹤。

    加拿大國防部長麥根第稍早重申，加方視台海為「國際水域」，依「聯合國海洋法公約」，軍艦等船舶無需獲沿岸國批准即可自由通行。

    加拿大保守黨眾議員莊文浩對加艦通過台海表達高度歡迎。他本月稍早曾訪台，並會見總統賴清德。莊文浩強調，「加拿大政府必須清楚表明，不會接受北京不合理的要求。」

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