林佳龍：中共破壞現狀 才是麻煩製造者

外交部長林佳龍昨表示，破壞和平現狀、製造問題的是中國，「別被習近平轉移焦點」。（記者叢昌瑾攝）

「川習會」日前落幕，外界關注美國總統川普是否同意新一批對台軍售並和賴清德總統通話。外交部長林佳龍昨表示，川普任內對台軍售歷來最多，軍售對美國也是一門好生意，如果有人要阻撓，那就要看怎麼「管理」阻撓的人。至於川賴通話，台灣則要做好準備，但「主動權是在川普」，他並強調區域情勢是中國在破壞和平現狀，「別被習近平轉移焦點」。

林佳龍昨與媒體茶敘，說明外交推動成果。關於民主友盟陸續航經台海，林說，歡迎國際社會行動證明「台海是國際公海」的事實；他並說，習近平想塑造「中美共管台灣假象」，但製造問題的是中國，因此台灣要與美國及全世界，尤其是第一島鏈國家共同管理中共，不要出現意外行動。

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川賴通話「主動權在川普」 台灣就是做好準備

被問及川普是否會與賴總統通話，林佳龍說，川普既然講了，應該也進入華府未來準備的項目中，但「主動權是在川普」，台灣是接電話的一方、就是做好準備。

談及川普說「不樂見台獨」，林佳龍說，比較完整的還是美國白宮的事實清單，那是經過最後討論才公布；還有國務卿魯比歐對台灣議題的論述很完整。

林佳龍強調，中國近年不斷提高軍費、派軍機艦、航艦在太平洋演習，整天文攻武嚇，試圖向國際社會灌輸「台灣屬於中國」的扭曲認知，還將軍售、台獨掛鉤破壞台海和平，但它才是「Troublemaker」（麻煩製造者），美國沒有理由不賣台灣武器來傷害自己，「別被習近平轉移焦點」。

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