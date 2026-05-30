為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    勇鷹高教機已交付56架 國防部：最後10架 9月底前交機

    2026/05/30 05:30 記者鍾麗華／台北報導
    國防部表示，勇鷹高教機迄今交機五十六架，全案尚餘十架，管制九月底前完成。（資料照）

    國防部表示，勇鷹高教機迄今交機五十六架，全案尚餘十架，管制九月底前完成。（資料照）

    空軍透過「國機國造」方式籌獲六十六架勇鷹高教機，國防部表示，新式高教機迄今交機五十六架，全案尚餘十架，管制九月底前完成。漢翔公司已規劃於今年第二季及第三季陸續交機，計畫於九月底前達成全案六十六架機交機目標。

    勇鷹高教機係由IDF經國號戰機衍生發展，用於取代AT-3高教機及F-5部訓機，作為飛行員銜接作戰機型前的重要訓練階段。該機採用雙座配置，配備數位化座艙、先進飛控系統及模擬作戰功能，可執行基本飛行、儀器飛行及戰術操作等多階段訓練任務，並具備一定程度的武器掛載能力。

    空軍原規劃採購六十六架勇鷹高教機，不過，由於機號一一三〇的勇鷹高教機去年二月失事，實際可用數量為六十五架。

    對於交機進度，國防部表示，新式高教機規劃籌獲六十六架，迄今交機五十六架，管制九月底前完成。全案尚餘十架（含二〇二五年未交七架及二〇二六年預計交機三架），中科院表示延宕主因為四項外購系統件，包括發動機、環控系、起落架及座艙罩爆破系統，影響產線裝配與測試時程，致延宕交機進度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播