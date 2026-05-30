勇鷹高教機已交付56架 國防部：最後10架 9月底前交機

國防部表示，勇鷹高教機迄今交機五十六架，全案尚餘十架，管制九月底前完成。（資料照）

空軍透過「國機國造」方式籌獲六十六架勇鷹高教機，國防部表示，新式高教機迄今交機五十六架，全案尚餘十架，管制九月底前完成。漢翔公司已規劃於今年第二季及第三季陸續交機，計畫於九月底前達成全案六十六架機交機目標。

勇鷹高教機係由IDF經國號戰機衍生發展，用於取代AT-3高教機及F-5部訓機，作為飛行員銜接作戰機型前的重要訓練階段。該機採用雙座配置，配備數位化座艙、先進飛控系統及模擬作戰功能，可執行基本飛行、儀器飛行及戰術操作等多階段訓練任務，並具備一定程度的武器掛載能力。

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空軍原規劃採購六十六架勇鷹高教機，不過，由於機號一一三〇的勇鷹高教機去年二月失事，實際可用數量為六十五架。

對於交機進度，國防部表示，新式高教機規劃籌獲六十六架，迄今交機五十六架，管制九月底前完成。全案尚餘十架（含二〇二五年未交七架及二〇二六年預計交機三架），中科院表示延宕主因為四項外購系統件，包括發動機、環控系、起落架及座艙罩爆破系統，影響產線裝配與測試時程，致延宕交機進度。

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