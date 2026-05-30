韓儒伯：美台須加速無人系統領域合作

美台商業協會會長韓儒伯（右）表示，美國企業願意將專利的國防產品交由台灣生產，證明雙方信任基礎與生態系的強大，台灣在無人系統領域絕對是理想的合作夥伴。（資料照）

隨著美國二〇二六財政年度「國防授權法案（NDAA）」生效，台美國防產業正從傳統軍售大步跨向「共同研發與產製」，面對迫在眉睫的中共軍事威脅，台灣的「本土產能」是強化第一島鏈集體嚇阻的關鍵之一。近日舉行的「台美國防產業論壇」，更傳遞出台美雙方應結合台灣整合製造優勢與美國先進技術，將台灣打造成印太地區無人系統產能基地的明確訊號。

二〇二六年「國防授權法案」，除授權最高十億美元經費推動「台灣安全合作倡議」外，更首度以立法形式，要求美國戰爭部須與台灣啟動「無人系統及反無人系統」的聯合開發與生產計畫，不僅呼應美國力推「非紅供應鏈」的政策方針，也為台灣國防產業鏈接軌國際、實現無人機大規模量產奠定堅實的法源與資金基礎。

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示警中共威脅迫在眉睫

美台商業協會會長韓儒伯昨強調，以台積電與輝達、超微的緊密關聯為例，企業間的信任與友誼並非一蹴可幾，需要投入時間經營。他表示，美國企業願意將專利的國防產品交由台灣生產，證明雙方信任基礎與生態系的強大，台灣在無人系統領域絕對是理想的合作夥伴。

他更示警，中共的威脅迫在眉睫，美台已經沒有時間像台積電那樣花費四十年慢慢成長。雙方必須加快腳步，迅速建立合作關係、挹注資金並打造合適的製造平台，以展開大規模生產。

前美國太平洋陸軍司令弗林也強調，台灣曾被美國名將麥帥形容為「不沉的航空母艦」，這不僅是地理位置，更彰顯台灣與台灣人民不可動搖的戰略價值，且美台堅實友誼歷經時間考驗，至今仍是區域和平的基石。他指出，台美必須建立具韌性、不可被摧毀的後勤與供應鏈，並透過穩健的軍民兩用網絡，充分整合供應鏈。

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